نداء عاجل من أمريكا إلي حكومتي كوسوفو وصربيا بعد الاشتباكات الأخيرة

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الإثنين علي تطورات الأوضاع في كوسوفو.

وكتب بلينكن عبر حسابه علي منصة إكس:"إن الهجمات العنيفة الأخيرة التي تعرضت لها شرطة كوسوفو بالقرب من دير بانجسكا غير مقبولة".

واضاف وزير الخارجية الأمريكي :" إننا ندعو حكومتي كوسوفو وصربيا إلى تجنب الإجراءات التي يمكن أن تزيد من تأجيج التوترات والعودة فورًا إلى الحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي".

كان الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن أن الكرملين يعتبر تصعيد الأوضاع في إقليم كوسوفو صعبا للغاية وينطوي على مخاطر محتملة، وأنه يتابع التطورات عن كثب.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي، إن "الوضع صعب جدا. نرى في كوسوفو موقفا تقليديا متحيزا ضد الصرب، إنه خط تقليدي غير متوازن. الوضع متوتر للغاية بالفعل، ومن المحتمل أن يكون خطيرا، ونتابعه عن كثب".

وأضاف أن الكرملين لا يعلق على الحادثة التي وقعت في دير بانسكا الأرثوذكسي في شمال كوسوفو وميتوهيا، موضحا أنه ليس لديه تفاصيل حول هذا الحادث بالتحديد.