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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: الوضع في كوسوفو صعب وخطير

صدى البلد

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يعتبر تصعيد الأوضاع في إقليم كوسوفو صعبا للغاية وينطوي على مخاطر محتملة، وأنه يتابع التطورات عن كثب.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي، إن "الوضع صعب جدا. نرى في كوسوفو موقفا تقليديا متحيزا ضد الصرب، إنه خط تقليدي غير متوازن. الوضع متوتر للغاية بالفعل، ومن المحتمل أن يكون خطيرا، ونتابعه عن كثب".

وأضاف أن الكرملين لا يعلق على الحادثة التي وقعت في دير بانسكا الأرثوذكسي في شمال كوسوفو وميتوهيا، موضحا أنه ليس لديه تفاصيل حول هذا الحادث بالتحديد.

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وتابع: "لكن حقيقة تنظيم استفزازات مختلفة في كثير من الأحيان ضد الصرب لا يخفى على أحد. وبالطبع، تظهر هناك دائما ضجة على خلفية هذه الاستفزازات".

ونشر رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، أمس الأحد، صورا لأشخاص مسلحين وملثمين، زاعما أنهم هاجموا الشرطة بدعم من السلطات الصربية. وبحسبه، قتل أحد ضباط شرطة وأصيب آخر بجروح.

من جهته اتهم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، خلال خطاب ألقاه إلى شعبه أمس الأحد، ممثلي قوات "ك.ف.أو.آر" بأنهم أعطوا رئيس وزراء الجمهورية المعلنة من جانب واحد، ألبين كورتي، تفويضا مطلقا لقتل الصرب خلال حادثة في شمال كوسوفو أسفرت عن مقتل 3 صرب. وأضاف أن ممثلي القوة ساعدوا شرطة كوسوفو في إجراء عملية ضد الصرب المحليين.

 

الرئاسة الروسية الكرملين كوسوفو الصرب روسيا صربيا

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