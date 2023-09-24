رئيس صربيا يكشف عن مفاجأة بشأن الاعتراف باستقلال كوسوفو

قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، إن صربيا عززت قناعتها بأن الاعتراف باستقلال كوسوفو غير مقبول.

جاءت تصريحات فوتشيتش، ردا على حادثة تورطت فيها شرطة كوسوفو وأسفرت عن مقتل ثلاثة صرب على الأقل.

وقال فوتشيتش، إن “كل ما حدث عزز إيماني بأننا لن نعترف أبداً باستقلال كوسوفو… يمكنك أن تفعل ما تريد، فلن نعترف أبدًا باستقلال كوسوفو… صربيا لن تعترف أبدا باستقلال كوسوفو”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قوات حلف شمال الأطلسي “الناتو” في كوسوفو، استعدادها للمشاركة في عملية شرطة كوسوفو في شمال الإقليم.

وقالت قوات حلف شمال الأطلسي “الناتو” في كوسوفو في بيان، إن "قوة كوسوفو تواصل مراقبة الوضع في بانسكو عن كثب، وقواتها موجودة في المنطقة ومستعدة للتدخل إذا لزم الأمر”.

وكان رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، قال إن الشرطة تحاصر نحو 30 مسلحا في شمال البلاد.

وكان كورتي، أعلن مصرع ضابط شرطة وإصابة آخر في إطلاق نار في قرية في شمال البلاد، في وقت مبكر من اليوم، الأحد، في أول عنف كبير من هذا القبيل منذ أشهر.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال كورتي: "في هذه اللحظة، لا يزال إطلاق النار بالأسلحة النارية من مختلف العيار ضد شرطتنا مستمرا"، واصفا الحادث بأنه "عمل إرهابي".

وأضاف: "المهاجمون هم محترفون يرتدون أقنعة ومدججين بالسلاح".