عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس صربيا يكشف عن مفاجأة بشأن الاعتراف باستقلال كوسوفو

رئيس صربيا
رئيس صربيا

قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، إن صربيا عززت قناعتها بأن الاعتراف باستقلال كوسوفو غير مقبول.

جاءت تصريحات فوتشيتش، ردا على حادثة تورطت فيها شرطة كوسوفو وأسفرت عن مقتل ثلاثة صرب على الأقل.

وقال فوتشيتش، إن “كل ما حدث عزز إيماني بأننا لن نعترف أبداً باستقلال كوسوفو… يمكنك أن تفعل ما تريد، فلن نعترف أبدًا باستقلال كوسوفو… صربيا لن تعترف أبدا باستقلال كوسوفو”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قوات حلف شمال الأطلسي “الناتو” في كوسوفو، استعدادها للمشاركة في عملية شرطة كوسوفو في شمال الإقليم.

وقالت قوات حلف شمال الأطلسي “الناتو” في كوسوفو في بيان، إن "قوة كوسوفو تواصل مراقبة الوضع في بانسكو عن كثب، وقواتها موجودة في المنطقة ومستعدة للتدخل إذا لزم الأمر”.

 وكان رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، قال إن الشرطة تحاصر نحو 30 مسلحا في شمال البلاد.

بعد مصرع ضابط.. قوات حلف الناتو تستعد للتدخل في كوسوفو

بشع.. الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على شرطة كوسوفو بعد مقتل شرطي

وكان كورتي، أعلن مصرع ضابط شرطة وإصابة آخر في إطلاق نار في قرية في شمال البلاد، في وقت مبكر من اليوم، الأحد، في أول عنف كبير من هذا القبيل منذ أشهر.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال كورتي: "في هذه اللحظة، لا يزال إطلاق النار بالأسلحة النارية من مختلف العيار ضد شرطتنا مستمرا"، واصفا الحادث بأنه "عمل إرهابي".

وأضاف: "المهاجمون هم محترفون يرتدون أقنعة ومدججين بالسلاح".

صربيا رئيس صربيا كوسوفو فوتشيتش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها

العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بقوة 8.5 ريختر.. و"البحوث الفلكية" تكشف مفاجأة

تعديل مهم في موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

10 آلاف جنيه مرة واحدة .. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد

شغل فاشل .. أول تعليق من لقاء سويدان بعد صفع ميدو عادل بالقلم

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

“ناسا” تكتشف موعد نهاية العالم| كارثة بقوة 22 قنبلة ذرية تضرب الأرض.. تسببت في انقراض الديناصورات

موضوعات متعلقة

الانتقام الروسي| موسكو تشن ضربات قوية على أوكرانيا.. وتحذير أمريكي من كارثة

تضليل الغرب.. ضابط مخابرات أمريكي يفضح أكاذيب زيلينسكي

مذيع أمريكي شهير: واشنطن منعتني من إجراء مقابلة مع بوتين

خلال عامين .. عضو بالكونجرس يحذر من اقتراب اندلاع حرب بين أمريكا وروسيا

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء فيضانات ليبيا إلى 64 وفاة و10 مفقودين

"الأسلحة المعجزة" لن تنقذ أوكرانيا.. موقع أمريكي يدق ناقوس الخطر

ظهور "فيروس كورونا جديد" قريبا .. تحذير صيني ينذر بالخطر

بسبب فضيحة.. مسئول كبير في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يواجه السجن

ترشيحاتنا

مسألة وقت فقط.. رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية يهدد بتدمير جسر القرم

ديربي مدريد.. أتلتيكو يتفوق على ريال مدريد في الشوط الأول بالدوري الإسباني

هاخد بيت في سينا.. رد مفاجئ من أحد مشايخ أرض الفيروز على طلب أحمد موسى

قرار قضائي بشأن 7 متهمين من أسرة واحدة تنقب عن الآثار بالجيزة

بناء 8 مفاعلات نووية روسية في إيران.. تفاصيل المحادثات بين طهران وموسكو

اختبار ضغط وسكر لـ أحمد موسى على الهواء..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لهذا السبب.. جثمان طفل من القرن الـ 17 تثير خوفا في بولندا

مسلمة بالوراثة والحجاب حتة قماشة|تصريحات نارية لـ لقاء الخميسي..وهذه قصة خيانتها

لن تصدق حجمه .. أكبر خيار في العالم يثير الدهشة ببريطانيا .. ما سره ؟

سخر من الأهلي على طريقة مرتضى| شوبير يفتح النار على ميدو: اتخضيت من اللي قاله

فيديو

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

تغني وتحتفل.. شاهد آخر فيديو لـ لقاء سويدان قبل صفع ميدو عادل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ