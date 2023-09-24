بشع.. الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على شرطة كوسوفو بعد مقتل شرطي

أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم على شرطة كوسوفو، اليوم الأحد، وجاء ذلك في نبأ عاجل، و وصف الإتحاد الأوروبي الهجوم بـ "البشع".

كان قد قال رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، في نبأ عاجل اليوم، الأحد، إن “الشرطة تحاصر نحو 30 مسلحا في شمال البلاد”.

وأعلن رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، مصرع ضابط شرطة وإصابة آخر في إطلاق نار في قرية في شمال البلاد، في وقت مبكر من اليوم، الأحد، في أول عنف كبير من هذا القبيل منذ أشهر.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال كورتي في منشور على فيسبوك: "في هذه اللحظة، لا يزال إطلاق النار بالأسلحة النارية من مختلف العيار ضد شرطتنا مستمرا"، واصفا الحادث بأنه "عمل إرهابي".