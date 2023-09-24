بعد مصرع ضابط.. قوات حلف الناتو تستعد للتدخل في كوسوفو

أعلنت قوات حلف شمال الأطلسي “الناتو” في كوسوفو، اليوم الأحد، استعدادها للمشاركة في عملية شرطة كوسوفو في شمال الإقليم.

وقالت قوات حلف شمال الأطلسي “الناتو” في كوسوفو في بيان، إن "قوة كوسوفو تواصل مراقبة الوضع في بانسكو عن كثب، وقواتها موجودة في المنطقة ومستعدة للتدخل إذا لزم الأمر”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، إن الشرطة تحاصر نحو 30 مسلحا في شمال البلاد.

وكان كورتي، أعلن مصرع ضابط شرطة وإصابة آخر في إطلاق نار في قرية في شمال البلاد، في وقت مبكر من اليوم، الأحد، في أول عنف كبير من هذا القبيل منذ أشهر.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال كورتي: "في هذه اللحظة، لا يزال إطلاق النار بالأسلحة النارية من مختلف العيار ضد شرطتنا مستمرا"، واصفا الحادث بأنه "عمل إرهابي".

وأضاف: "المهاجمون هم محترفون يرتدون أقنعة ومدججين بالسلاح".

وتصاعدت التوترات في كوسوفو، المقاطعة الصربية السابقة، بعد اشتباكات في مايو عندما أصيب أكثر من 90 جنديا من جنود حفظ السلام التابع لحلف شمال الأطلسي وحوالي 50 متظاهرا صربيا في شمال كوسوفو.