بعد مصرع ضابط في إطلاق نار.. شرطة كوسوفو تحاصر 30 مسلحا شمال البلاد

قال رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، في نبأ عاجل اليوم، الأحد، إن “الشرطة تحاصر نحو 30 مسلحا في شمال البلاد”.

وأعلن رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، مصرع ضابط شرطة وإصابة آخر في إطلاق نار في قرية في شمال البلاد، في وقت مبكر من اليوم، الأحد، في أول عنف كبير من هذا القبيل منذ أشهر.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال كورتي في منشور على فيسبوك: "في هذه اللحظة، لا يزال إطلاق النار بالأسلحة النارية من مختلف العيار ضد شرطتنا مستمرا"، واصفا الحادث بأنه "عمل إرهابي".

وأضاف: "المهاجمون هم محترفون يرتدون أقنعة ومدججين بالسلاح".

وتصاعدت التوترات في كوسوفو، المقاطعة الصربية السابقة، بعد اشتباكات في مايو عندما أصيب أكثر من 90 جنديا من جنود حفظ السلام التابع لحلف شمال الأطلسي وحوالي 50 متظاهرا صربيا في شمال كوسوفو.