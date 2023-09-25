تسونامي وزلزال مدمر .. العالم الهولندي يحذر 4 دول.. تفاصيل

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري تغطية خاصة حول ماعرضته قناة العربية من تقرير فيديو بعنوان :" العالم الهولندي يتراجع عن توقعاته: "الوضع يتغير بسرعة"".

وجاء في التقرير أن عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، ظهر من جديد وقال إن الأمور يمكن أن تتغير بسرعة، مثل توقعات الطقس.



وأوضح التقرير أن العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، توقع حدوث زلزال مدمر وتسونامي سيضرب :" إندونيسيا والفلبين، والصين وأستراليا"، ولكنه اعتذر عن توقعاته بشأن هذا الزلزال.



وكشف التقرير أن العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، قال إن التحديث الأخير مختلف عما سبق، وأن الأمور تتغير مع تغير الوقت مثل الطقس.



وأوضح التقرير أن العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، تسبب في إثارة الجدل بعد توقعه بزلزال المغرب، وحدث وتسبب في قتل الكثير من المواطنين..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو