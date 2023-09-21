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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زلزال يضرب مصر بقوة 4.5 درجة

عاجل| عالم الزلازل الهولندي يحذر من كارثة جديدة نهايتها اليوم.. فيديو

العالم الهولندي
العالم الهولندي

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان " هل تنبأ العالم الهولندي فرانك هوجربيتس بالزلزال الذي ضرب مرسى مطروح في مصر؟".

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وجاء في التقرير أن الفترة الأخيرة هناك أكثر من زلزال حدث، وأن هناك تخوف من الزلازل.

وأوضح التقرير أنه بعد 7 أشهر من زلزال تركيا وسوريا، استيقظ العالم على زلزال المغرب المدمر، الذ تسبب في وفاة الكثير من المواطنين.

زلزال ضرب مصر بقوة 4.5 درجة

 

وكشف التقرير أن هناك 1000 هزة ارتدادية في المغرب في 10 أيام، وأن هناك زلزال ضرب مصر بقوة 4.5 درجة، وتحديدًا في مرسى مطروح.

وأوضح التقرير أن مواقع التواصل الاجتماعي بها جدل كبير حول من يؤيد أو يرفض توقعات العالم الهولندي فرانك هوجر.

من 19 إلى 21 سبتمبر

وكشفت القناة، أن العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، أشار إلى أن الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر، سيصل النشاط الزلزالي، إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات.

وأوضحت القناة أن العالم حذر من أن الزلزال سيكون بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب، وتوقع أن هذا النشاط الزلزالي قد يؤدي لكارثة.

 

الزلزال العالم الهولندي فرانك هوجر مطروح مرسى مطروح زلزال ضرب مصر

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