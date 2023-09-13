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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ظاهرة تسونامي..

عاجل| عالم الزلازل الهولندي يحذر من كارثة جديدة خلال 48 ساعة

عالم الزلازل الهولندي
عالم الزلازل الهولندي

عرضت قناة العربية، تقريرا بالفيديو، تحت عنوان " زلزال في 3 دول إحداها عربية.. عالم الزلازل الهولندي يثير الرعب".

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هزات قوية جدا.. العالم الهولندي يكشف عن مفاجأة بشأن زلزال المغرب المدمر

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مفاجأة.. هل توقع العالم الهولندي زلزال المغرب؟

وجاء في التقرير، أنه بعد التنبؤ بزلزال تركيا والمغرب؛ فإن العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، يتنبأ بزلزال آخر أشد خطورة.

وأوضح التقرير، أن العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، يحذر من حدوث زلازل قوية قد تؤدي إلى ظاهرة تسونامي، وذلك في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر.

وكشفت القناة، أن العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، أشار إلى أن الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر، سيصل النشاط الزلزالي، إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات.

وأوضحت القناة أن العالم حذر من أن الزلزال سيكون بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب، وتوقع أن هذا النشاط الزلزالي قد يؤدي لكارثة.

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