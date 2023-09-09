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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. هل توقع العالم الهولندي زلزال المغرب؟

العالم الهولندي فرانك
العالم الهولندي فرانك هوجرتس

شهد المغرب زلزالا مروعا مساء أمس، الجمعة، أسفر عن مصرع 296 شخصا، بحسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن وزارة الداخلية المغربية.

وأكد العالم الهولندي فرانك هوجرتس، عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس”، أنه أصدر تحذيرا مسبقا بعدة أيام لحدوث زلزال بقوة تتراوح بين 6.0 و7.0 درجات على مقياس ريختر، بالقرب من المغرب، وهذا ليس عبثاً، بحسب ما نشر عبر حساباته الشخصية.

وقبل أيام، نشر الباحث والمطور الهولندي كما يعرف عن نفسه، يومي 4 و6 سبتمبر الجاري مخطط التقلبات الذي يشير إلى المنطقة الواقعة غرب البرتغال وهو تقريبي، معتقدا أن إسبانيا وإيطاليا يجب أن تكونا في حالة تأهب إضافي أيضًا استعدادا لحدوث زلزال.

وأضاف أنه تم تحديد المنطقة منذ 9 أيام (30 أغسطس) بسبب التقلبات الجوية الواضحة، مؤكدا أنه شدد على المنطقة في أحدث التوقعات وأيضا في تغريدة قبل يومين، منوها إلى أنه يمكن أن تكون الكواكب والغلاف الجوي مؤشرًا مهمًا لتوقع حدوث الهزات الأرضية والزلازل.

واشتهر العالم الهولندي خلال شهر فبراير الماضي تزامنا مع زلزال شرق المتوسط الذي ضرب أجزاء من تركيا وسوريا وخلف وراءه آلاف القتلى.

وتعرض المغرب في وقت مبكر من فجر السبت 9 سبتمبر، لزلزال عنيف بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، أودى بحياة 296 شخصا وإصابة 153 آخرين.

وذكر رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي، أن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش هو الأعنف منذ قرن.

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