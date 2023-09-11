هزات قوية جدا.. العالم الهولندي يكشف عن مفاجأة بشأن زلزال المغرب المدمر

قال العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، اليوم الإثنين، إن المغرب ليس معروفًا بالزلازل القوية جدًا، مشيرا إلي أن آخر زلزال مدمر وقع في وقت اقتران رباعي نادر مع المريخ وعطارد والشمس والزهرة.

وكتب هوجربيتس، عبر منصة “إكس”، “المغرب ليس معروفًا بالزلازل القوية جدًا. آخر مرة حدثت فيها هزة أرضية مماثلة في الحجم لتلك التي وقعت في 8 سبتمبر، كانت في 27 نوفمبر 1755 بالقرب من مكناس شمال المغرب. وحدث في وقت اقتران رباعي نادر مع المريخ وعطارد والشمس والزهرة”.

وأمس، كشف العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، حقيقة توقعه لحدوث زلزال كبير آخر في المغرب.

وكتب هوجربيتس، عبر منصة “إكس”: “يبدو أن بعض وسائل الإعلام تدعي أنني توقعت حدوث زلزال كبير آخر في المغرب. هذا الادعاء غير صحيح”.

وأضاف: “عادة، بعد وقوع زلزال مثل يوم 8 سبتمبر، تحدث هزات ارتدادية أصغر ما بين 4 - 5 درجات علي مقياس ريختر… هناك احتمال ضئيل لوقوع زلزال كبير آخر”.