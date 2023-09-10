العالم الهولندي يكشف حقيقة وقوع زلزال آخر مدمر في المغرب

كشف العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، اليوم الأحد، حقيقة توقعه لحدوث زلزال كبير آخر في المغرب.

وكتب هوجربيتس، عبر منصة “إكس”: “يبدو أن بعض وسائل الإعلام تدعي أنني توقعت حدوث زلزال كبير آخر في المغرب. هذا الادعاء غير صحيح”.

وأضاف: “عادة، بعد وقوع زلزال مثل يوم 8 سبتمبر، تحدث هزات ارتدادية أصغر ما بين 4 - 5 درجات علي مقياس ريختر… هناك احتمال ضئيل لوقوع زلزال كبير آخر”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الأمم المتحدة، إن هناك فريقا لتقييم الكوارث يتجه إلى المغرب لمعاينة الأضرار التي تعرضت لها البلاد إثر الزلزال المدمر.

وأكدت الأمم المتحدة، أنها تنتظر طلبا من السلطات المغربية لإرسال مساعدات دولية إلي المدن المتضررة من الزلزال.

وأشارت التقديرات إلى أن 300 ألف شخص تضرروا بسبب زلزال المغرب.

وشهدت المغرب ليلة السبت زلزالا مدمرا بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، وكان مركز الهزة الأرضية، في قرية "إغيل" بإقليم الحوز، وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والجرحى والمفقودين.