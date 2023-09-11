زلزال المغرب المدمر يثير موجة من التضامن في فرنسا

في أعقاب الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 2500 شخص في المغرب في وقت متأخر من يوم الجمعة، حشدت المدن الفرنسية والجمعيات المدنية نفسها لتقديم مساعدات للأشخاص الأكثر تضررا من الزلزال في المغرب، وفق ما ذكرت فرانس 24.

في غرفة بيضاء ببلدية شاتيلون، وهي قرية تقع جنوب باريس مباشرة ، شرعت عشرات النساء في العمل بجد منذ يوم الأحد لفرز التبرعات التي لم تتوقف عن التدفق، من الملابس والخيام والألحفة وكذلك الأدوية والغذاء.

ومع تقدير عدد الجالية المغربية في فرنسا بنحو 1,5 مليون شخص ــ فإن ما يقرب من 670 ألف منهم من مزدوجي الجنسية .

ولهذا، يسعى الكثير من المغاربة الفرنسيين في مساعدة أهاليهم في المغرب.

قالت مواطنة مزدوجة الجنسية "إنه البلد الذي ولدت فيه، وترعرعت فيه".

أوضحت ذلك، فدوى بصوت خافت، وذراعاها تحتضن حقائب كبيرة مليئة بالملابس.

وقالت لطيفة، وهي امرأة شابة في الثلاثينيات من عمرها من شمال المغرب : "لقد صدمني الأمر حقاً. أعتقد أنني استغرقت 24 ساعة لأدرك ما حدث" . وجاءت لطيفة مع عائلتها للتبرع، وقررت أن تمنح بضع ساعات من وقتها للمتطوعين الذين أذهلهم نجاح حملة التبرع الخاصة بهم.



وبعيدًا عن الجالية المغربية، يشعر العديد من الفرنسيين أيضًا بإحساس بالتضامن مع المغرب، التي كانت محمية فرنسية من عام 1912 إلى عام 1956. وأحد هؤلاء هو بوبو، الذي قام بالرحلة من بلدة مودون لإحضار ملابس رجالية ودواء.