نجوم الفن عن المهرجان المصري الأمريكي للسينما: قوتنا الناعمة بالولايات المتحدة.. صور

أشاد عدد من رموز الفن المصري والعربي بالدور الذي يقوم به المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في نقل ثقافة الفن المصري إلى الولايات المتحدة الأمريكية مما يعزز من قوة مصر الناعمة وتأثيرها الدولي.

قال المخرج علي بدرخان: رغم أن المهرجان ولد في ظروف صعبة بل كانت فكرته مستحيلة ولكن بمساعي رئيس المهرجان وجهوده وإصراره وشغله الجاد جدا تحقق حلم وجود مهرجان عربي في أمريكا.

وأبدى بدرخان خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن انطلاق المؤتمر سعادته برئاسته الدوره الثالثة من المهرجان.

وقالت الفنانه الهام شاهين إن المهرجان المصري الأمريكي للسينما نجح في صناعة التأثير لدى المجتمع الأمريكي وأيضا الجاليات العربية المتعطشة للفن والنجوم العرب وأكدت أن ما شاهدناه في أمريكا في الدورات السابقة للمهرجان نجاح كبير وجمهور كبير اسعدنا.

وقال المخرج هاني لاشين ان نجاح المهرجان في دورتيه الاولى والثانية وتحقيقه نجاح كبير يجعلنا ننتظر لنرى الدورة الثالثة التي ستكون فارقة مما شهدناه من استعدادات وأفكار وأسماء وهو ما يؤكد أن المهرجان حقق طفرات كبيرة.

وشهد المؤتمر الصحفي عروض افلام قصيره عن النجم احمد ذكي والمخرج مصطفي العقاد وتم الاعلان عن افتتاح نادي السينما بنيويورك يوم 28 أكتوبر وكذلك تدشين الموقع الرسمي للمهرجانEAFF وهو يضم منصه لعروض أفلام الشباب وتم إطلاق رسميا رابطة المهرجان التي تضم مبدعي الوطن العربي.



حضر المؤتمر الدكتور سامي الشريف وزير الإعلام الأسبق والفنان فكري صادق والكاتبة دينا شرف الدين ونخبه من الإعلاميين والنقاد والصحفيين والفنانين.

تنطلق الدورة الثالثة من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في ولاية نيويورك ونيوجيرسي أيام 3 و 4 و5 نوفمبر 2023، وسيسبق افتتاح المهرجان عرض بانوراما السينما المصريه ونافذه علي السينما الامريكيه من خلال اسبوع الفيلم وذلك يومي 27 و28 اكتوبر حيث سيتم عرض أهم افلام السينما المصريه ومنها البرئ والهروب وناصر 56 والأرض وشئ من الخوف و طيور الظلام والهروب وسواق الاتوبيس والإرهاب والكباب وفي بيتنا رجل وعرض فيلمي عمر المختار والرسالة

وتحمل الدورة الثالثة من المهرجان اسم النجم الراحل أحمد زكي والمخرج العالمي مصطفى العقاد حيث يُعد الفنان احمد زكي أسطورة الفن العربي وأبرز نجوم السينما المصرية والعربية وما قدمه من أعمال خالدة اهمها البرئ والهروب وضد الحكومة وناصر 56 وأيام السادات ومعالي الوزير واضحك الصورة تطلع حلوة والبيضه والحجر وسيتم عرض فيلم خاص عن الفنان احمد زكي يضم مسيرته وأهم أفلامه.