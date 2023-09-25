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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل مشاركة الأهلي في الاحتفال بيوم القلب العالمي

صدى البلد

يشارك النادي الأهلي يوم الجمعة القادم، بفرع النادي بالقاهرة الجديدة في الاحتفال بيوم القلب العالمي، من خلال الاحتفال مع الجمعية المصرية الافريقية لأبحاث وأمراض القلب، ليكون أول ناد عربي وأفريقي يحتفل بهذه المناسبة مع "جمعية علمية" على أن يتم إضاءة نسر الأهلي الأحمر، كأحد أبرز معالم الاحتفالية، ليكون نسرا للبطولات، ونسرا للتوعية بأهمية الحفاظ على صحة القلب خاصة للرياضيين.
 ومن المقرر أن يشهد فرع الأهلي بالقاهرة الجديدة فعاليات عديدة، تتضمن الكشف على 70 فردا من أعضاء النادي  وعمل رسم قلب وتحاليل، وتدريب 30 فردا من أطقم الأجهزة الطبية بالنادي على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي بواسطة الدكتور طارق الخولي، وسيتم إقامة ندوة علمية عن قلب الرياضيين والموت المفاجئ لهم وتوزيع كتاب عن قلب الرياضيين.
وتجري ترتيبات عديدة داخل فرع القاهرة الجديدة من أجل خروج الفعاليات بالشكل الذي يليق بالحدث العالمي الكبير، حيث يتم توفير حافلات من أمام مقر النادي بالجزيرة وكذلك في فرعي مدينة نصر والشيخ زايد تتحرك في التاسعة صباح يوم الجمعة لنقل الأعضاء للمشاركة في الاحتفالية.

 

النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة يوم القلب العالمي الجمعية المصرية الإفريقية ناد عربي وأفريقي الأهلي الأحمر

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