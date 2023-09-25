دفاع المتهم بالتعدي على مضيفة جوية: موكلي حافظ للقرآن والرابع على دفعته

أكد دفاع المتهم بالتعدي الجسدي على مضيفة جوية بالقاهرة الجديدة، إن مُوكله حسن السير والسلوك وترتيبه العلمي الرابع على دفعته في عام 2018 بتقدير امتياز.

وقال دفاع المتهم، إن موكله ليس ذا صلة بالواقعة من قريب أو من بعيد، وشدد على تمتعه بالخُلق الحميد والتربية العالية فضلاً عن علمه.

وأكد، دفاع المتهم، أن موكله يوم الواقعة كان يستخدم هاتفه المحمول في كتابة رسالة عبر تطبيق واتساب، وأثناء سيره اصطدم بالمبلغة بشكل عفوي.



وأوضح، أن موكله رغم حداثة سنه يُعطي دروساً في اللغة العربية وعلوم الدين، وشدد على أنه تلقى شهادات من مشيخة الأزهر تُفيد حصوله إجازة في القرآن الكريم.

أجلت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، تأجيل مُحاكمة شاب بتهمة التعدي الجسدي على مضيفة جوية في القاهرة الجديدة لجلسة ٣١ أكتوبر لحضور المتهم من محبسه.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المُستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وأمانة سر محمد طه.

مضيفة جوية

أسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.س – حاصل على ليسانس آداب وتربية – 26 عاماً- ومقيم في المشروع الأمريكي بحلوان، أنه في يوم 3 يونيو 2023 بدائرة قسم التجمع الأول مُحافظة القاهرة قام بالتعدي الجسدي على المجني عليها هبة.ع- 39 سنة – مُضيفة جوية بأن أمسك بمنطقة حساسة في جسدها، وجاء ذلك حال سيرها بالطريق العام على النحو المُبين بالتحقيقات.



وقالت المجني عليها أنها كانت مُتوجهة لأحد النوادي في منطقة القاهرة الجديدة، وكان الطريق خالٍ من المارة، وفوجئت حين سيرها بشخصٍ يقترب منها ويهمس قائلاً :"إزيك يا قمر".

وأضافت المبلغة :"في هذه اللحظة صرخت وفر المُتهم هارباً ولم أستطع اللحاق به، وبعدها ذهبت لقسم الشرطة لتحرير المحضر بتفاصيل الواقعة، وبعدها بساعات تلقيت اتصالاً هاتفياً من قسم الشرطة يبلغوني بضبط المُتهم".