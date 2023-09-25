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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع صادرات الحبوب الأوكرانية 51% في سبتمبر

صادرات الحبوب
صادرات الحبوب

أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية أن صادرات الحبوب بلغت 1.57 مليون طن متري إجمالا بين الأول والرابع والعشرين من سبتمبر، وذلك انخفاضا من 3.21 مليون طن في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب تقرير اليوم عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”، لم تقدم  وزارة الزراعة الأوكرانية تفسيراً بخصوص ذلك الانخفاض.
 

وقال تجار ونقابات تمثل قطاع الزراعة إن حصار موانئ البحر الأسود والهجمات الروسية في الآونة الأخيرة على الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب من الأسباب الرئيسية لانخفاض الصادرات.

وأظهرت بيانات الوزارة أن أوكرانيا صدرت 6.2 مليون طن من الحبوب إجمالا حتى الآن في موسم يوليو 2023-يونيو 2024، مقارنة مع 7.5 مليون في الفترة ذاتها بالموسم السابق.

وشملت الكمية نحو 3 ملايين طن قمح و2.5 مليون طن ذرة و599 ألف طن شعير، وعادة ما تشحن أوكرانيا صادراتها عبر موانئها في المياه العميقة للبحر الأسود.

وانهار اتفاق توسطت الأمم المتحدة وتركيا في إبرامه سمح بتصدير مثل تلك المحاصيل الزراعية في يوليو عندما انسحبت منه روسيا قائلة إن مطالبها بتخفيف العقوبات على صادراتها من الحبوب والأسمدة لم تتم تلبيتها.

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