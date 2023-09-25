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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي يصدر قرار بدعوة مجلس النواب للإنعقاد في الأول من أكتوبر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح  السيسي، قرارا بدعوة مجلس النواب للإنعقاد في الأول من أكتوبر لإفتتاح الإنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، حسبما أعلنت قناة أكسترا نيوز في نبأ عاجل لها.

يفتتح مجلس النواب دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعي الثاني، الاحد القادم الموافق ١ أكتوبر  بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي له رسميا .

وانتظر عدد كبير من المواطنين الاعلان عن ضربة البداية لدور الانعقاد الرابع، لما يمثله لهم من  بارقة أمل لحسم تشريعات هامة للمواطنين بعضها معلق لم يحالفها الحظ لتخرج إلى النور على الرغم من أهميتها البالغة ودورها في حل قضايا ومشاكل محورية بالمجتمع.

 

إكسترا نيوز الأول من أكتوبر الرئيس السيسي دور الإنعقاد الرابع مجلس النواب

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