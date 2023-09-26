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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أرقام تهمك فى الانتخابات الرئاسية 2024.. تعرف عليها

صدى البلد

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة الجدول الزمنى الانتخابات الرئاسية 2024.

وينشر صدى البلد الجدول الزمنى بداية من اليوم وحتى اعلان النتيجة فى ١٦ يناير القادم والتى جاءت كالتالى: 

  • اليوم 25 سبتمبر .. دعوة الناخبين وإعلان الجدول الإجرائي والزمني فى الانتخابات الرئاسية 2024.
  • 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر..تلقي طلبات الترشح يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، وينتهي العمل باليوم الأخير في الساعة ال 2 ظهرًا  .
  • 16 أكتوبر.. إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء طالبي الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم بصحيفتي الأخبار والجمهورية 16 أكتوبر..
  • من 17 أكتوبر إلى 18 أكتوبر.. تلقي اعتراضات طالبي الترشح لـ الانتخابات الرئاسية 2024 من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً.
  • من 19 أكتوبر إلى 21 أكتوبر.. فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات.
  • 22 أكتوبر.. إخطار طالب الترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه.
  • 23 أكتوبر إلى 24 أكتوبر.. تلقي تظلمات طالبي الترشح المستبعدين من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً.
  • 26 أكتوبر.. البت في التظلمات والإخطار بها.
  • من 27 أكتوبر إلى 28 أكتوبر.. تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا.
  • من 29 أكتوبر إلى 7 نوفمبر… فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية، وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر.
  • 8 نوفمبر.. اختيار المرشحين للرموز وفقا لأسببقية تقديم طلبات الترشح.
  • 9 نوفمبر.. إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتى الأخبار والجمهورية.
  • 9 نوفمبر.. بدء الحملة الانتخابية.
  • 15 نوفمبر..آخر موعد لتنازل المرشح . وفى خلال يومين من تاريخ تقديم التنازل نشر التنازلات بالجريدة الرسمية وبصحيفتى الأخبار والجمهورية.
  • 29 نوفمبر.. توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى لانتخابات المصريين في الخارج اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
  • ايام 1و 2و 3 ديسمبر انتخاب المصريين في الخارج من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلى لكل دولة.
  • 8 ديسمبر.. توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى لانتخابات الداخل اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
  • ايام 10 و 11 و 12 ديسمبر.. الانتخاب بالداخل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء.
  • 13 ديسمبر.. انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة، وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات.
  • 12 ديسمبر.. تلقى الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة.
  • يوما 15 و16 ديسمبر.. البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة.

الاعادة فى الانتخابات الرئاسية

  • 18 ديسمبر.. إعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية.
  • 19 ديسمبر.. استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة.
  • يوما 19 و20 ديسمبر.. تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا.
  • من يوم 21 إلى 30 ديسمبر .. فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر.
  • 4 يناير.. توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى لانتخابات الإعادة في الخارج.
  • ايام 5 و 6 و7 يناير 2024 انتخاب الإعادة في الخارج من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلى لكل دولة.
  • 7 يناير.. توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى لانتخابات الإعادة في الداخل.
  • ايام.. 8و9و10 يناير.. انتخاب الإعادة في الداخل من  الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء.
  • 11 يناير ..  انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة، وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، وإعلان الحصر العددى للأصوات.
  • 12 يناير..  بدء تلقى الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة المتعلقة الانتخابات الرئاسية 2024.
  • من 13 إلى 14 يناير ..  البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة.
  • 16 يناير 2024.. إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية
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