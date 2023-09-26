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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انتشار رائحة غاز في مصر الجديدة غدا.. اعرف السبب والأماكن

رائحة الغاز الطبيعي
رائحة الغاز الطبيعي

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عبر الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، عن أنه سيكون هناك انتشار لرائحة الغاز الطبيعي في منطقة مصر الجديدة، خلال الساعات الأخيرة من يوم غد الأربعاء.

وأوضحت أن الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، تنفذ أعمال ملء الخزان الرئيسي للغاز، بإضافة الرائحة لمحطة شمال هليوبوليس، وذلك غدا الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، بدءا من الساعة 11 مساء.

وحذرت  الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، المواطنين من انتشار لرائحة الغاز مساء ذلك اليوم .  

هل يتم قطع الغاز عن مصر الجديدة؟

وأهابت الشركة، بالعملاء، عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة؛ لضمان أمان العملاء، وبناء عليه فقد وجب التنويه؛ لطمأنة العملاء، وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.

وأكدت الشركة أنه في حالة وجود أي استفسار؛ يرجى الاتصال بالطوارئ من خلال التليفون الأرضي وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر 129. 

وزارة البترول تاون جاس الغاز الطبيعى رائحة الغاز الطبيعي مصر الجديدة

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