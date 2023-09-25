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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق الوقاية من التهاب اللثة وتسوس الأسنان

اللثة
اللثة

يعد  التهاب اللثة من المشكلات الشائعة وتزداد في حالة جفاف الفم وتناول بعض الأدوية بالإضافة إلى عدم تنظيف الفم جيدا

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ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك فيمكنك تقليل خطر الإصابة بالتهاب اللثة من خلال نظافة الفم الجيدة.

قم بتنظيف أسنانك جيدًا مرتين يوميًا للوقاية من التهاب اللثة مرة عند الاستيقاظ ومرة ​​قبل الذهاب إلى السرير.

إدارة مرض السكري إذا كان لديك لانه يزيد امراض الأسنان واللثة

لا تدخن أو تستخدم منتجات التبغ الأخرى للوقاية من التهاب اللثة.

استخدم الخيط كل يوم لإزالة البكتيريا الموجودة بين أسنانك وحماية اللثة.

الحد من الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكحول والسكر الزائد للوقاية من التهاب اللثة.

قم بزيارة طبيب الأسنان مرة واحدة على الأقل سنويًا لإجراء الفحوصات ، وفي كثير من الأحيان إذا كان لديك أي أعراض وإذا كان أحد أفراد عائلتك يعاني من أمراض اللثة، فقد تواجه خطرًا أكبر للإصابة به.

قد تحتاج إلى المزيد من الفحوصات والتنظيفات للوقاية من أمراض اللثة.

اسأل طبيب أسنانك عن جدول التنظيف المناسب لك.

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