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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غير السرطان.. الدم في البول مؤشر لأمراض خطيرة

الدم في البول
الدم في البول

يظهر الدم في البول نتيجة معاناة الجسم من مشاكل صحية خطيرة ولا يقتصر الأمر على السرطان فقط بل هناك العديد من الأمراض التي تتسبب في حدوث هذا الأمر.

 

ويعد الدم في البول من المؤشرات القوية التي تكشف عدد كبير من الأمراض والتي نعرضها لكم في هذا التقرير وفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك. 

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يمكن أن يكون هناك عدد من الأسباب المختلفة لظهور الدم في البول، وبعضها أكثر خطورة من غيرها ويمكن أن تنطوي هذه الحالات على التهابات أو حصوات، بما في ذلك:

عدوى المسالك البولية (UTI) : هذا يعني أن لديك عدوى في أي جزء من جهازك البولي .
التهاب الحويضة والكلية : يصف هذا العدوى التي وصلت إلى كليتك.
التهاب المثانة : تشير هذه الحالة إلى التهاب المثانة، والذي يمكن أن يكون له أسباب معدية وغير معدية.
مرض الحصوات البولية : يصف هذا المصطلح الحصوات الموجودة في الجهاز البولي، بما في ذلك حصوات الكلى وحصوات المثانة وحصوات الحالب .
قد تشمل الحالات الأخرى التي تؤدي إلى ظهور الدم في البول ما يلي:

تضخم البروستاتا (تضخم البروستاتا الحميد) : في هذه الحالة غير السرطانية، تصبح البروستاتا أكبر حجمًا. البروستاتا هي جزء من الجسم الذي ينتج السائل المنوي.
إصابة المسالك البولية : لديك صدمة حادة أو مخترقة نتيجة للحوادث أو الاعتداء.
الدورة الشهرية : قد ترى دمًا في البول أثناء الدورة الشهرية.
بطانة الرحم : في هذه الحالة، تنمو أجزاء من البطانة الداخلية للرحم في أماكن أخرى غير داخل الرحم.
مرض الكلى (الكلى) : في هذه الحالة المزمنة، يعني تلف الكليتين أنهما لا يعملان بشكل جيد.
مرض الخلايا المنجلية : تؤثر هذه الحالة الموروثة على خلايا الدم الحمراء.


بالإضافة إلى هذه الحالات الأخرى، يمكن للخلايا التي تنمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه في أجزاء معينة من الجسم - ما نعرفه بالسرطان - أن تسبب الدم في البول. تشمل هذه الشروط:

سرطان المثانة .
سرطان الكلى .
سرطان الحالب.
سرطان الإحليل.
سرطان البروستاتا .

البول البروستاتا الحميد الدورة الشهرية تضخم البروستاتا تضخم البروستاتا الحميد حصوات المثانة حصوات الكلى حصوات الحالب سرطان البروستاتا سرطان الكلى

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