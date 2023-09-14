احترس.. هؤلاء المرضى ممنوعون من أشهر أنواع حلوى المولد

من المعروف أن حلوى المولد النبوي تشكل خطورة كبيرة على مرضى السكري ويجب عليهم تناول قطعة واحدة صغيرة فقط منها لتجنب نوبة السكر والمضاعفات الخطيرة.

ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن هناك نوع من حلوى المولد يشكل خطورة كبيرة على مرضى السكر وممنوع تناوله نهائيا.

وقال دكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، إن الملبن أخطر أنواع حلوى المولد لمرضى السكر، حيث يحتوى على كمية كبيرة من السكريات والكربوهيدرات القادرة على رفع نسبة السكر في الجسم بسرعة

وأضاف "مروان" لـ موقع صدى البلد أن الملبن بجميع أنواعه ممنوع لمرضى السكر ولكن الأنواع الملونة والمحتوية على مواد صناعية ومكسبات طعم وسكر خشن أشد خطورة على الصحة من باقي حلوى المولد، وهذا يجعل الملبن خاصة الملون من أنواع حلوى المولد التى تدمر جسم مصابي السكر بنوعيه الأول والثاني ويتسبب في بعض الضرر في الكلى والجهاز المناعى ولكنه لا يكون ملحوظا بشكل فورى.

المناعة

بالإضافة إلى أن الملبن من أكثر حلوى المولد التى تضر الأسنان، ومن المعروف أن مرضى السكري عادة يكن لديهم ضعف في الفم وقابلية للإصابة بمشاكل الأسنان واللثة.