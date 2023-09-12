تسبب مضاعفات كثيرة .. هؤلاء ممنوعون من تناول حلاوة المولد

تعد حلاوة المولد من أشهر العادات الشائعة في مصر وبعد البلاد العربية التي يتم تناولها وشرائها خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

ولكن بعض الأشخاص يمكن أن يتعرضوا لمشاكل صحية كبيرة عند الإكثار من حلاوة المولد أو حتى تناولها بالكميات المعتدلة بل هناك بعض الأشخاص ممنوعون من تناولها نهائيا

وقال دكتور مروان سالم، اخصائي التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الاخباري أهم الفئات الممنوعة من تناول حلاوة المولد



وإليكم قائمة الأشخاص الممنوعون من حلاوة المولد النبوي سواء من كل الأنواع أو بعضها ، وهم:

مرضى أنيميا البقول ممنوعين من السمسية والحمصية وحلوى المكسرات

مرضى السكري ممنوعين من الملبن نهائيا ومسموح لهم بقطعة صغيرة من الأنواع الأخرى من حلوى المولد

مرضي المعدة والقولون خاصة الاضطرابات الحادة أو الأورام الحميدة أو السرطانية

مرضى السمنة وزيادة الدهون الثلاثية وأصحاب الوزن الزائد ومن لديهم معدل الحرق منخفض

من يعانون من أمراض الكلى بشكل مزمن او قوى ممنوعون من حلاوة المولد

مرضى الكلى

من لديهم جينات سرطان أو التاريخ الوراثى فهم أكثر عرضة للمرض والسكريات تزيد من مخاطر الإصابة

المصابين ب أمراض الفم اللثة والأسنان وضعف طبقة المينا

مرضى النقرس ممنوعين من أن أنواع حلاوة المولد التى بها الفول والحمص وجميع المكسرات

من يعانون من شيخوخة مبكرة وعلامات التجاعيد عليهم الحد من حلاوة المولد