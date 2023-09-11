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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير عاجل من حماية المستهلك بسبب "حلاوة المولد"

حلاوة المولد
حلاوة المولد

اقترب الاحتفال بيوم المولد النبوي الشريف، ومن أهم سمات الاحتفال به داخل مصر تناول حلوى المولد. 

ولكن في بعض الأحيان يقع المستهلك ضحية لغش التجار والمصنعين بسبب الأنواع الفاسدة أو المصنعة من مواد رديئة.

ونعرض لكم أهم نصائح جهاز حماية المستهلك عند شراء حلاوة المولد.

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- أن تكون حلوى المولد مغلفة وتباع داخل المحال وليس الباعة الجائلين.

- عدم شراء حلوى المولد المعروضة في أشعة الشمس المباشرة.

- توافر الشروط الصحية في البائعين مثل عدم إصابتهم بمرض معدٍ وارتداء الجوانتي والعطس في منديل.

- تخزين حلاوة المولد في منطقة جيدة التهوية بعيدا عن الحرارة والرطوبة والحشرات.

- عند تخزين حلاوة المولد يجب وضعها في الثلاجة للحفاظ على صلاحيتها.

- عدم شراء حلاوة المولد غير المغطاة والمعرضة للأتربة والجراثيم.

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