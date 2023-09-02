السرطان والخرف والنقرس الأبرز .. أمراض خطيرة تصيبك بسبب المشروبات الغازية

يعد شرب المشروبات الغازية على مدى فترة طويلة من الأمور المدمرة للصحة خاصة إذا كان هذا يتكرر بشكل يومي.



ووفقا لما جاء في موقع godigit فإن تناول المشروبات الغازية لفترة طويلة له آثار خطيرة مثل

ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان والأشخاص الذين يشربون مشروبين غازيين أو أكثر أسبوعيًا معرضون لخطر الإصابة بسرطان البنكرياس مرتين تقريبًا.



النساء بعد انقطاع الطمث اللاتي يستهلكن الكثير من المشروبات الغازية أكثر عرضة للإصابة بسرطان بطانة الرحم.



زيادة خطر الإصابة بالنقرس

يُعرف الالتهاب أو الألم في المفاصل، وخاصة أصابع القدم الكبيرة، بالنقرس.



تحدث هذه الحالة الطبية عندما تتبلور كمية عالية من حمض اليوريك في الدم. الفركتوز، الموجود في المشروبات الغازية، هو الكربوهيدرات الرئيسية التي تزيد من مستويات حمض اليوريك في الدم.

نقرس



مقاومة اللبتين

اللبتين هو هرمون تنتجه الخلايا الدهنية في الجسم و يتغير في حالة الجوع وكذلك السمنة.

تناول كمية كبيرة من الفركتوز يمكن أن يسبب مقاومة اللبتين، وبالتالي زيادة فرص زيادة الدهون.



ارتفاع خطر الإصابة بالخرف

الأشخاص الذين يشربون المشروبات الغازية بانتظام، هم أكثر عرضة لضعف الذاكرة، وحصين أصغر وحجم دماغ إجمالي أصغر بكثير.



المشروبات المحلاة أو المشروبات الغازية قد تكون مفيدة لبراعم التذوق ولكن لها العديد من التأثيرات الضارة على جسم الإنسان.

ولذلك يجب على المدمنين على هذه المشروبات أن يأخذوا بعين الاعتبار أضرار المشروبات الغازية المذكورة أعلاه على جسم الإنسان ويمكنهم التحول إلى نمط حياة أكثر صحة لتجنب العواقب الوخيمة