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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

قولون
قولون

تعد الكوسة من الخضروات التى ينفر منها كثيرون ولايحبون مذاقها ولكنها غنية بالفوائد الصحية.

ووفقا لموقع إفرى داى هيلث تساهم الكوسة في اتباع نظام غذائي صديق للأمعاء، وذلك بفضل محتواها من الألياف.

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قد تساعد الأطعمة الغنية بالألياف على تحسين صحة الأمعاء بشكل عام، مع تنظيفها بشكل أساسي من التراكمات والبكتيريا عن طريق الحفاظ على انتظام حركات الأمعاء.

الكوسة والأطعمة الليفية مثل الفواكه والخضروات يمكن أن تساعد أيضًا في تقليل ضغط الأمعاء، وبالتالي تقليل أعراض متلازمة القولون العصبي وربما الوقاية من داء الرتج (وهي حالة تحدث عندما تتشكل جيوب صغيرة في جدار القولون).

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وبشكل عام، فإن كمية الألياف اليومية الموصى بها للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 50 عامًا هي 25 جرامًا على الأقل يوميًا للنساء و38 جرامًا يوميًا للرجال.

إذا كنت تحاول زيادة كمية الألياف التي تتناولها بمنتجات مثل الكوسة، فافعل ذلك تدريجيًا واشرب الكثير من الماء للمساعدة في تقليل الغازات والإمساك.

وتوجد العديد من الوصفات العصرية التى يمكن استخدام الكوسة فيها بمذاق شهى ومميز مثل الكوسة مع النودلز أو مع السجق أو مقلوبة الكوسة أو كوسة بالبشاميل.
 

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