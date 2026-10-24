ميسي يعلّق على فوزه بجائزة أميرة أستورياس للرياضة: شرف كبير لي

أعرب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عن سعادته الكبيرة بحصوله على جائزة أميرة أستورياس للرياضة، مؤكدًا أن هذا التكريم يحمل مكانة خاصة بالنسبة إليه لما يتضمنه من دلالات ومعانٍ مميزة.

ميسي

ونشر ميسي رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، عبّر خلالها عن امتنانه لحصوله على الجائزة، ووجّه الشكر إلى مؤسسة أميرة أستورياس على هذا التكريم.

وقال نجم برشلونة السابق: «شرف كبير أن أحظى بجائزة أميرة أستورياس للرياضة، وأهنئ جميع الفائزين، لقد سعدت كثيرًا بالتعرف إليكم، واستمتعت بقضاء هذه الأيام ومشاركتها معكم».

وأضاف ميسي: «شكرًا لمؤسسة أميرة أستورياس على هذا التكريم المميز للغاية بالنسبة إليّ، لما يحمله من دلالات ومعانٍ، كما أتوجه بخالص الشكر إلى الجميع على مشاعر المحبة التي غمرتموني بها».

واختتم النجم الأرجنتيني رسالته بالتعبير عن سعادته بوجوده مجددًا، قائلًا: «لقد مضى وقت طويل منذ زيارتي الأخيرة إلى هنا، والحقيقة أنني استمتعت كثيرًا بوجودي هنا، عناق كبير لكم جميعًا».

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لمسيرة ميسي الرياضية وما قدمه لكرة القدم من إنجازات على مدار سنوات طويلة، جعلته أحد أبرز اللاعبين في تاريخ اللعبة.