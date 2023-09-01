تحدث فور شربها.. أضرار المياه الغازية على جسم الإنسان

تعد المشروبات الغازية من أكثر الأشياء الشائعة التي يحب الأشخاص تناولها خاصة في المناسبات والسهرات والاحتفالات والخروجات الصيفية.



ووفقا لما جاء في موقع godigit نعرض لكم أضرار المشروبات الغازية على جسم الإنسان ما يلي:

زيادة الوزن: المشروبات الغازية والمشروبات الغازية مليئة بالسكر، مما يجعلك تكتسب الوزن بشكل أسرع. يمكن أن تحتوي علبة المشروبات الغازية على ما يصل إلى 10 ملاعق صغيرة من السكر و قد تخفف هذه المشروبات المحلاة من آلام الجوع لفترة من الوقت ولكنها في النهاية تجعلك تأكل أكثر.

الكبد الدهني: الجلوكوز والفركتوز هما المركبان الأساسيان الموجودان في السكر المكرر و يمكن لخلايا الجسم استقلاب الجلوكوز بسهولة، لكن الكبد وحده هو الذي يمكنه استقلاب الفركتوز.

لذلك، فإن الاستهلاك الزائد للمشروبات الغازية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الفركتوز،ونتيجة لذلك يقوم الكبد بتحويل هذا الفركتوز إلى دهون تتراكم على الكبد، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مرض الكبد الدهني الشديد في أي وقت من الأوقات.

مرض السكري

الإفراط في تناول الفركتوز يمكن أن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين ويسبب مرض السكري من النوع الثاني.

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تسوس الأسنان: من الآثار الجانبية لتناول المشروبات الغازية تسوس الأسنان.

يؤدي حمض الفوسفوريك وحمض الكربونيك الموجود في المشروبات الغازية إلى تآكل مينا الأسنان على المدى الطويل وعندما تقترن هذه الأحماض بالسكر، فإنها تشكل بيئة مثالية لنمو البكتيريا في الفم، مما يؤدي في النهاية إلى تسوس الأسنان.