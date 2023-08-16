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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الحق نفسك .. اكتشف الأعراض المبكرة لـ سرطان القولون

سرطان القولون
سرطان القولون

يعد سرطان القولون من الأمراض شديدة الخطورة التى تسبب مضاعفات عديدة ولكن فى نفس الوقت إذا تم اكتشاف المرض فى مراحله الأولى يسهل الوقاية من كل هذه المشكلات والشفاء سريعا.

ووفقا لما أورده موقع كيلافند كلينك نعرض لكم أهم أعراض سرطان القولون

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يمكن أن تصاب بسرطان القولون دون ظهور أعراض، إذا كانت لديك أعراض ، فقد لا تكون متأكدًا مما إذا كانت التغييرات في جسمك هي علامات على الإصابة بسرطان القولون، وذلك لأن بعض أعراض سرطان القولون تشبه أعراض الحالات الأقل خطورة. 

تشمل الأعراض الشائعة لسرطان القولون ما يلي:

دم على البراز أو في برازك (أنبوب) : تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية إذا لاحظت وجود دم في المرحاض بعد التبرز أو بعد المسح ، أو إذا كان أنبوبك يبدو داكنًا أو أحمر فاتحًا. من المهم أن تتذكر أن الدم في البراز لا يعني أنك مصاب بسرطان القولون وقد تؤدي أشياء أخرى - من البواسير إلى الدموع الشرجية إلى تناول البنجر - إلى تغيير مظهر أنبوبي، لكن من الأفضل دائمًا مراجعة مقدم الرعاية الصحية في أي وقت تلاحظ وجود دم في البراز أو على برازك.

التغييرات المستمرة في عادات الأمعاء (كيف تتغوط): تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من إمساك و / أو إسهال مستمر ، أو إذا كنت تشعر أنك لا تزال بحاجة إلى التبرز بعد الذهاب إلى الحمام.

ألم البطن (البطن) : تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من ألم في البطن بدون سبب معروف ، فهذا لا يختفي أو يؤلم كثيرًا وقد تسبب العديد من الأشياء ألمًا في البطن ، ولكن من الأفضل دائمًا مراجعة مقدم الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من آلام غير عادية أو متكررة في البطن.

انتفاخ المعدة : مثل آلام البطن ، هناك العديد من الأشياء التي قد تجعلك تشعر بالانتفا و تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية إذا استمر انتفاخ بطنك لأكثر من أسبوع ، أو ساءت حالته أو إذا ظهرت عليك أعراض أخرى مثل القيء أو الدم في البراز أو داخله.

فقدان الوزن غير المبرر : هذا انخفاض ملحوظ في وزن جسمك عندما لا تحاول إنقاص الوزن.

التقيؤ : تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية إذا كنت تتقيأ بشكل دوري دون سبب معروف أو إذا كنت تتقيأ كثيرًا خلال 24 ساعة.

التعب والشعور بضيق التنفس: هذه أعراض لفقر الدم وقد يكون فقر الدم علامة على الإصابة بسرطان القولون.

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