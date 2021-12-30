سرطان القولون مرض مدمر.. اكتشف أعراض الإصابة به.. وقائمة الأشخاص المهددون بالإصابة به فى مقدمتهم أصحاب السمنة وكبار السن والكسالى

معرفة الأشخاص الأكثر عرضة لـ سرطان القولون تحميهم منه

فقدان الوزن والنزيف أبرز أعراض سرطان القولون

يعد سرطان القولون من أخطر الأمراض التى تهدد حياة الإنسان ويمكن أن يسبب الوفاة لذا يجب اتخاذ الاجراءات الوقائية لتجنب الإصابة به ومعرفة المعلومات الاساسية عنه، وهو أمر فى غاية الأهمية خاصة لمن ترتفع لديهم احتمالات الإصابة بـ سرطان القولون.

وبالتالي من المهم معرفة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ سرطان القولون دور كبير فى الوقاية منه بالاهتمام بإجراء الفحوصات الدورية وتجنب العادات الخاطئة التى تزيد من احتمالات الإصابة بهذا المرض اللعين.

يبدأ في شكل كتل صغيرة غير سرطانية (حميدة) من الخلايا تسمى الاورام الحميدة والتي تتكون داخل القولون وبمرور الوقت يمكن أن تتحول بعض هذه الأورام الحميدة إلى سرطان القولون، وقد تكون الزوائد اللحمية صغيرة وتنتج أعراضًا قليلة، إن وجدت ولهذا السبب يوصي الأطباء بإجراء اختبارات فحص منتظمة للمساعدة في الوقاية من سرطان القولون عن طريق تحديد وإزالة الأورام الحميدة قبل أن تتحول إلى سرطان.

وأوضح موقع “ مايو كلينك ” أن هناك مجموعة من العوامل التى تجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بـ سرطان القولون ما يلي:

كبار السن

يمكن أن يصاب به الانسان في أي عمر، ولكن غالبية المصابين بسرطان القولون تزيد أعمارهم عن 50 عامًا وقد تزايدت معدلات الإصابة بسرطان القولون لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا ، لكن الأطباء ليسوا متأكدين من السبب.

العرق الأمريكي الأفريقي

الاشخاص الأمريكيون من أصل أفريقي أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون مقارنة بالأجناس الأخرى.

تاريخ شخصي للإصابة بسرطان القولون أو الاورام الحميدة

إذا كنت مصابًا بالفعل بسرطان القولون أو زوائد القولون غير السرطانية ، فأنت معرض لخطر أكبر للإصابة بسرطان القولون في المستقبل مرة اخرى.



أمراض الأمعاء الالتهابية

قد تزيد الأمراض الالتهابية المزمنة للقولون ، مثل التهاب القولون التقرحي ومرض كرون ، من خطر الإصابة بسرطان القولون.



المتلازمات الموروثة

المتلازمات الموروثة قد تزيد من احتمال الإصابة بسرطان القولون فبعض الطفرات الجينية التي تنتقل عبر أجيال من عائلتك يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون بشكل كبير، وترتبط نسبة صغيرة فقط من سرطانات القولون بالجينات الموروثة.

المتلازمات الوراثية الأكثر شيوعًا وارتباطا بسرطان القولون هي داء السلائل الورمي الغدي العائلي (FAP) ومتلازمة لينش ، والتي تُعرف أيضًا باسم سرطان القولون والمستقيم الوراثي (HNPCC).

تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون

ترتفع احتمالية إصابتك بسرطان القولون إذا كان أحد أقاربك مصابًا بالمرض.

نظام غذائي منخفض الألياف وعالي الدهون

يرتبط سرطان القولون وسرطان المستقيم بالنظام الغذائي الغربي النموذجي ، والذي يحتوي على نسبة منخفضة من الألياف وعالي الدهون والسعرات الحرارية.

والبحث في هذا المجال كان له نتائج مختلطة حيث وجدت بعض الدراسات زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون لدى الأشخاص الذين يتناولون وجبات غنية باللحوم الحمراء واللحوم المصنعة.



حياة الكسل

الأشخاص غير النشطين أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون وقد تقلل ممارسة النشاط البدني المنتظم من خطر الإصابة بسرطان القولون.



داء السكري

يعاني الأشخاص المصابون بمرض السكري أو مقاومة الأنسولين من زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون.

بدانة

من يعانون من السمنة أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون وزيادة خطر الوفاة بسرطان القولون بالمقارنة مع الأشخاص الذين يتمتعون بوزن طبيعي.

التدخين

قد يكون الأشخاص الذين يدخنون أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون.

كحول

يزيد الاستخدام المفرط للكحول من خطر الإصابة بسرطان القولون.

العلاج الإشعاعي للسرطان

العلاج الإشعاعي الموجه للبطن لعلاج السرطانات السابقة يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.

يعد سرطان القولون من أخطرالأمراض التى تهدد الإنسان ويبدأ في الأمعاء الغليظة فالقولون هو الجزء الأخير من الجهاز الهضمي .

في حالة تطور سرطان القولون ، تتوفر العديد من العلاجات للمساعدة في السيطرة عليه ، بما في ذلك الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاجات الدوائية ، مثل العلاج الكيميائي والعلاج الموجه والعلاج المناعي.

يُطلق على سرطان القولون أحيانًا اسم سرطان القولون والمستقيم ، وهو مصطلح يجمع بين سرطان القولون وسرطان المستقيم ، والذي يبدأ في المستقيم.

أعراض

تتضمن علامات سرطان القولون وأعراضه ما يلي:

تغيير مستمر في عادات الأمعاء ، بما في ذلك الإسهال أو الإمساك أو تغيير قوام البراز

نزيف في المستقيم أو دم في البراز

الانزعاج المستمر في البطن ، مثل التشنجات أو الغازات أو الألم

شعور بأن أمعائك لا تفرغ تمامًا

ضعف أو تعب

فقدان الوزن غير المبرر

لا يعاني الكثير من المصابين بسرطان القولون من أعراض في المراحل المبكرة من المرض. عندما تظهر الأعراض ، فمن المحتمل أن تختلف ، اعتمادًا على حجم السرطان وموقعه في الأمعاء الغليظة.

متى ترى الطبيب

إذا لاحظت أي أعراض مستمرة تقلقك ، فحدد موعدًا مع طبيبك حول موعد بدء فحص سرطان القولون.

توصي الدلائل الإرشادية عمومًا أن تبدأ فحوصات الكشف عن سرطان القولون في حوالي سن الخمسين.

قد يوصي طبيبك بإجراء فحص أكثر تواترًا أو مبكرًا إذا كان لديك عوامل خطر أخرى ، مثل تاريخ عائلي للمرض.