غير الدوالى.. سبب آخر يجعل آلام القدم قوية| تعرف عليه

تعد آلام القدم من أكثر المشكلات شيوعا بين النساء والرجال ولكن لا يتوقف سبب الألم عند البعض على الجزء الخارجي من القدمين ولكن يرجع إلى وجود مشكلة في الأعصاب الموجودة في هذا الجزء من الجسم.

ووفقا لما جاء في موقع fixingfeetنعرض لكم طرق علاج الام القدم الناتجة عن مشكلة في الأعصاب من خلال بعض الحيل المنزلية البسيطة

يركز العلاج في المنزل على تخفيف الألم وحماية القدم المصابة من المزيد من الضرر.

1. نقعها في الماء الدافئ وملح إبسوم

يمكن أن يساعد النقع في ملح إبسوم في تخفيف الألم والانزعاج المرتبط بألم الأعصاب و يمكن أن يساعد النقع لمدة 20 دقيقة يوميًا في تحسين الأعراض وتساعد كبريتات المغنيسيوم الموجودة في الملح على تقليل الالتهاب وتعزيز الشفاء.

2. الجوارب الضاغطة

تساعد الجوارب الضاغطة على تخفيف آلام الأعصاب في القدمين من خلال توفير الضغط والدعم للقدم، وهذا يساعد على تقليل الالتهاب والتورم، مما يؤدي إلى تخفيف الألم بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد الجوارب الضاغطة على تحسين الدورة الدموية في القدمين، مما قد يساعد في تقليل الألم.

3. الراحة

خذ فترات راحة متكررة من المشي أو الوقوف أو الأنشطة الأخرى التي تضغط على قدميك وعندما تقف على قدميك باستمرار، فإنهما تتعرضان لضغط وتوتر كبيرين، مما قد يؤدي إلى تفاقم الألم.

إن أخذ قسط من الراحة وإعطاء قدميك وقتًا للراحة يساعد في تقليل الألم ويمنح جسمك فرصة للشفاء، عندما تستريح، يكون لجسمك فرصة لإصلاح الأعصاب.

4. ثلج الألم

تعتبر كمادات الثلج علاجًا شائعًا لآلام الأعصاب في القدمين، وهي تعمل عن طريق تخدير المنطقة وتقليل الالتهاب وعادةً ما يُستخدم الثلج في علاج الألم الحاد، ولكنه قد يكون مفيدًا أيضًا في علاج الألم المزمن.

ضع كيس الثلج في منشفة ثم ضعه على المنطقة المصابة لمدة 15-20 دقيقة.

5. فحص القدمين يوميا

يجب على مرضى السكر فحص أقدامهم يوميًا بحثًا عن الجروح والجروح والالتهابات ويمكن أن يسبب مرض السكري تلف الأعصاب ويقلل من تدفق الدم إلى القدمين.

قد يكون من الصعب عليهم ملاحظة ما إذا كانوا يعانون من إصابة ويمكن أن يساعد فحص قدميك بانتظام في منع تفاقم المشاكل.

6. تجنب الكحول

يؤثر الكحول سلبًا على امتصاص العديد من الفيتامينات والمعادن الحيوية في الجسم. تساعد بعض العناصر الغذائية التي يغيرها، مثل الثيامين والفولات وفيتامين ب6 وب12، على النقل العصبي الطبيعي، كما يسبب الكحول الجفاف مما يزيد من تفاقم الحالة.

تساعد هذه العناصر الغذائية أيضًا في إنتاج المايلين الذي يحمي الأعصاب من التلف.

تجنب-الكحول

7. ليدوكائين مخدر

ليدوكائين هو مخدر موضعي لتخدير الجلد أو الأسطح في الجسم ،وهو يعمل عن طريق منع الأعصاب التي ترسل إشارات الألم إلى الدماغ.

عند تطبيقه على القدمين، يمكن أن يساعد الليدوكائين في تخفيف آلام الأعصاب و يمكن أن يستمر التأثير المخدر لليدوكائين لمدة تصل إلى ساعة، مما يجعله أداة مفيدة لإدارة الألم.

8. قم بتدليك قدميك

يمكن أن يساعد تدليك قدميك في علاج آلام الأعصاب عن طريق تحسين الدورة الدموية وتقليل الالتهاب و يمكن أن يساعد تدليك القدمين على تحرير العضلات المشدودة وتخفيف التوتر.