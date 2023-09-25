عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تفكر في إنشاء خط فضائي ساخن مع الصين لتجنب الأزمات

أمريكا والصين
أمريكا والصين

ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية، أن الولايات المتحدة تدرس إنشاء خط ساخن جديد مع الصين لتجنب الأزمات في الأجواء و الفضاء وسط توترات أوسع.

وقال رئيس العمليات الفضائية الجنرال تشانس سالتزمان  إن الولايات المتحدة أجرت مناقشات داخلية حول إنشاء خط ساخن للتخفيف من الأزمات في الفضاء.
ومع ذلك، أشار إلى أن الولايات المتحدة لم تتواصل بعد مع الصين بشأن هذه المسألة.
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بسبب العديد من الأزمات، بما في ذلك المواجهات العسكرية في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، وحادث بالون التجسس في فبراير الماضي، والتقارير الأخيرة التي تفيد بأن الصين تتجسس  على  الولايات المتحدة من كوبا لسنوات.

تعد الخطوة المحتملة لإنشاء خط ساخن للاستجابة لأزمات الفضاء إشارة إلى أن البلدين قد يكونان منفتحين لمزيد من التعاون في المستقبل.

وقال سالتزمان  "ما تحدثنا عنه على الجانب الأمريكي على الأقل هو فتح خط اتصال للتأكد من أننا نستطيع الاتصال في حالة حدوث أزمة".

وذكر إن الأمر سيترك في النهاية للرئيس بايدن ووزارة الخارجية لاتخاذ مزيد من الإجراءات على الخط الساخن. وأشار أيضًا إلى أن قوة الفضاء تدرس إنشاء مقر لها في اليابان.

وقال لرويترز إن المزيد من الاتصالات مع دول مثل اليابان من شأنها أن تردع الصين وتواجه التشويش على إشارات الأقمار الصناعية.

 

 

اتصالات التجسس التشويش الخط الساخن الصين الولايات المتحدة الولايات المتحدة والصين المواجهات العسكرية بحر الصين فبراير الماضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

بالهوت شورت.. ظهور لافت لابنة ميرنا وليد على البحر برفقة والدتها

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

بسام راضي: تحويل 100 مليون دولار ديونا لإيطاليا على مصر لمشروعات استثمارية

صدمة لجماهير الأهلي| موسيماني يقترب من العودة للدوري المصري عبر هذا الفريق.. مفاجأة زرقاء!

جرح قطعي بالرأس.. تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

وصول الدبابة أبرامز لأوكرانيا.. ماذا يعني؟

ضغط ديمقراطي على مكارثي لعدم إغلاق الحكومة الأمريكية لأبوابها

ترامب يتعهد بمحاكمة الخونة أعداء الشعب حال توليه الحكم في انتخابات 2024

بوتين غير آمن.. وحقيقة الانقلاب في دولة أوروبية.. تفاصيل

كلينتون تحذر بقوة من خطر بوتين القادم: يحاول التدخل في انتخابات 2024

أسباب منح بوتين مهلة لوزير دفاعه حتى أكتوبر لوضع حد للهجوم المضاد

عاصمة السينما العالمية..إنهاء أطول إضرابات أمريكا بعد اتفاق مع منتجي هوليوود

لمدة يومين وبحضور 500 خبير.. تفاصيل استضافة السعودية يوم السياحة العالمي

ترشيحاتنا

الذكرى الـ80 للعلاقات الدبلوماسية..لافروف: عملنا معا على توسيع العلاقات الاقتصادية بوتيرة جيدة

كيف عالج النبي الحمى والآلام؟ ضع يدك مكان الألم وردد 15 كلمة للشفاء العاجل

بكاء أوسوريو .. المقاولون يقضي على طموح الزمالك ويتعادل في الوقت القاتل

وزير السياحة يبحث مع مسئول بريطاني زيادة رحلات الطيران بين البلدين

تعرف على طريقة حجز جماهير الأهلي لتذاكر مواجهة اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

أقل من سعرها بـ 75 ألف جنيه .. اركب شيري تيجو 3 موديل 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلادتان ذهبيتان عمرهما 2500عاما..تفاصيل اكتشاف عامل مياه وخبراء آثار بإسبانيا

أيرلندا.. تصرف عنصري تجاه صغيرة يثير غضبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

حياتي الجديدة بدأت.. هوجان يحتفل بزفافه للمرة الثالثة والشبكة بـ500 ألف دولار|صور

طريقة عمل أجنحة الدجاج المقلية المقرمشة

فيديو

موعد انطلاقها ومتى وتنتهي.. مواعيد وجدول الانتخابات الرئاسية 2024

خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد حول ظاهرة تضرب البلاد

أمر طبيعي واتعودنا ..  رامي إمام يرد على شائعة إصابة والده بالزهايمر

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ