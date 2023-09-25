الولايات المتحدة تفكر في إنشاء خط فضائي ساخن مع الصين لتجنب الأزمات

ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية، أن الولايات المتحدة تدرس إنشاء خط ساخن جديد مع الصين لتجنب الأزمات في الأجواء و الفضاء وسط توترات أوسع.

وقال رئيس العمليات الفضائية الجنرال تشانس سالتزمان إن الولايات المتحدة أجرت مناقشات داخلية حول إنشاء خط ساخن للتخفيف من الأزمات في الفضاء.

ومع ذلك، أشار إلى أن الولايات المتحدة لم تتواصل بعد مع الصين بشأن هذه المسألة.

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بسبب العديد من الأزمات، بما في ذلك المواجهات العسكرية في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، وحادث بالون التجسس في فبراير الماضي، والتقارير الأخيرة التي تفيد بأن الصين تتجسس على الولايات المتحدة من كوبا لسنوات.

تعد الخطوة المحتملة لإنشاء خط ساخن للاستجابة لأزمات الفضاء إشارة إلى أن البلدين قد يكونان منفتحين لمزيد من التعاون في المستقبل.

وقال سالتزمان "ما تحدثنا عنه على الجانب الأمريكي على الأقل هو فتح خط اتصال للتأكد من أننا نستطيع الاتصال في حالة حدوث أزمة".

وذكر إن الأمر سيترك في النهاية للرئيس بايدن ووزارة الخارجية لاتخاذ مزيد من الإجراءات على الخط الساخن. وأشار أيضًا إلى أن قوة الفضاء تدرس إنشاء مقر لها في اليابان.

وقال لرويترز إن المزيد من الاتصالات مع دول مثل اليابان من شأنها أن تردع الصين وتواجه التشويش على إشارات الأقمار الصناعية.