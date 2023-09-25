أيمن محسب: المشروعات القومية هي كلمة السر في صمود الاقتصاد

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن تسليط الأضواء على المشروعات القومية والاستثمار فيها طوال 24 ساعة كان حلمًا كبيرًا للمشتغلين في مجال حقوق الإنسان بمصر.

وأشار "محسب"، إلى أن هذا الأمر يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الإعلام المصري، مؤكدًا أن هناك بيانات ضخمة يمكن نقلها للناس على مدار الساعة.

وأكد أن المشروعات القومية تمثل كلمة السر في صمود الاقتصاد المصري ورفاهية المواطن المصري على حد سواء، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أنه خلال فترة جائحة كوفيد-19، تجمدت الاقتصادات في معظم دول العالم لمدة عامين دون أي دخل أو استثمار في المشروعات، فيما استمرت مصر في تنفيذ مشروعاتها بقوة.

وأوضح أن رؤية القيادة السياسية في مصر كانت واضحة منذ البداية، حيث كان الهدف هو تحسين حياة المواطن المصري، منوها بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولًا وقبل كل شيء احترم المواطن على نحو دقيق، وهو ما دفع بالحكومة إلى ربط المشروعات القومية بتحسين الوضع المعيشي للمواطن.

وختم حديثه بالإشادة بالمشروعات القومية التي ساهمت في تحقيق نجاح اقتصادي لمصر رغم التحديات العالمية.