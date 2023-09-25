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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

آيس.. حبس تاجر مخدرات بعين شمس

حبس
حبس

قررت نيابة عين شمس الجزئية،  حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة القسم مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامى .

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديريـــة أمن القاهرة مـــن ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس لمزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة القسم مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامى .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الآيس –مبلغ مالى - هاتف محمول- ميزان حساس.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس تاجر مخدرات ضبط شخص قسم شرطة عين شمس مديرية امن القاهرة مديرية أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

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