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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة ودية للاعبي الأهلي بعد مواجهة سان جورج

صدى البلد

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إقامة مباراة ودية اليوم على ملعب التتش بمشاركة مجموعة من لاعبي قطاع الناشئين، وذلك في بداية تحضيرات الفريق لمباراة العودة أمام سانت جورج في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة.

 

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المباراة الودية، التي حرص خلالها على تجهيز جميع اللاعبين سواء الذين لم تشملهم القائمة في مباراة سانت جورج الأولى والبدلاء، إلى جانب بعض اللاعبين من قطاع الناشئين.

 

كما عقد كولر جلسة مع معاونيه لمواصلة التحضير لمباراة العودة أمام الفريق الإثيوبي.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة الذهاب أمام سانت جورج تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي.

 

وبدأ عمرو السولية الجري حول الملعب قبل ودية اليوم، وذلك ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وحقق الأهلي الفوز على سانت جورج بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد القاهرة في ذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

 

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملعب التتش بمشاركة مجموعة من لاعبي قطاع الناشئين سانت جورج دوري ابطال افريقيا استاد القاهرة

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