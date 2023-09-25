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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتعاقد مع كنزي حاتم لتدعيم «سيدات اليد»

صدى البلد

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع كنزي حاتم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي خلال الموسم الحالي.

وأكد العوضي أن الأهلي أنهى إجراءات التعاقد مع كنزي لتدعيم فريق سيدات اليد؛ استعدادًا للموسم الجديد، موضحًا أن كنزي إضافة كبيرة لفريق سيدات يد الأهلي، وأنها جاهزة للمشاركة في التدريبات الجماعية؛ استعدادًا للمشاركة في المباريات القادمة، تحت قيادة محمد عادل المدير الفني.

وأشار العوضي إلى أن التعاقد مع كنزي جاء في إطار خطة دعم فريق سيدات يد الأهلي، على غرار ما حدث مع فرق النادي الأخرى، لمواصلة حصد البطولات.

 

خالد العوضي النادي الأهلي كنزي حاتم الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي للموسم الجديد

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