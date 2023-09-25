انتم فوق دماغ أي حد..محمود علاء يرد على قيام شقيقه بالاحتفال على شكل النسر

وجه محمود علاء نجم الزمالك ، رسالة الي جماهير الزمالك بعد تعادل الزمالك اليوم امام المقاولون .

ونشر علاء صورة لجماهير الزمالك عبر حسابه الشخصي انستجرام ، وعلق علي الصورة قائلا:" انتو فوق دماغ اي حد ".



وجاء رد محمود علاء ردًا على قيام شقيقه أحمد علاء بالاحتفال على شكل النسر لجماهير الزمالك بعد هدفه أمام الزمالك".



اقتنص المقاولون العرب تعادلا قاتلا أمام الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما مساءاليوم ضمن منافسات الجولة من منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.



وحاول لاعبو المقاولون العرب إحراز هدف التعادل حتى نجح أحمد علاء في إحراز هدف التعادل في الوقت القاتل90+8 من خلال تصويبه صاروخيه من خارج منطقة الحزاء لتسكن الشباك