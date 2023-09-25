التنشيط السياحي بالإسكندرية: السياحة والاستثمار الأخضر هدف يستحق التكاتف لمواجهة التحديات العالمية

أكدت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير عام مكاتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، أهمية السياحة والاستثمار الأخضر كهدف يستحق التكاتف لمواجهة التحديات العالمية.

جاء ذلك خلال افتتاح الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، فعاليات احتفالية اليوم العالمي للسياحة بمركز الحرية للإبداع.

وأعلنت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير عام مكاتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والآثار افتتاح فعاليات اليوم العالمي للسياحة، اعتبارا من اليوم وحتى يوم 30 سبتمبر، بحضور الدكتورة إيناس دياب مديرة مركز الحرية للإبداع، والقنصل يانج يي، قنصل عام الصين بالإسكندرية، وعدد من الفنانين ورموز المجتمع السكندري ومؤسسات المجتمع المدني، لتتضمن مجموعة من الفعاليات المتنوعة لخدمة السياحة السكندرية.

وقالت العرجاوي، إن اليوم العالمي للسياحة، الذى ترعاه منظمة السياحة العالمية منذ العام 1980 يعد حدثا هاما لتجميع كافة الأطراف والشركاء لتعزيز فرص التعاون والمشاركة من أجل تحقيق شعار الإحتفالية "السياحة والاستثمار الأخضر.

وأضافت العرجاوي أن العالم أجمع في حاجة ماسة من أجل تسخير القطاع السياحي بما لديه من إمكانيات مستدامه لخدمة الإنسان في مختلف المجالات الحياتية، من أجل مستقبل واع لمواجهة التغيرات العالمية.

وتابعت مدير عام التنشيط السياحي، أن هذا لن يتحقق إلا بالتفاهم المتبادل وتكاتف مؤسسات المجتمع بمختلف الحكومات والهيئات والمؤسسات حول محاور مشتركة لتنمية القطاع السياحي برؤى جديدة تتفق مع شعار "السياحة والاستثمار الأخضر".

وأشارت إلى أن الإسكندرية لها مكانتها الخاصة سياحيا لدى زوار المدينة الساحلية من السياحة الداخلية والخارجية، ولديها مقومات متعددة الأغراض السياحية إلا إنها مازالت بحاجة للأفكار المتجددة لتكون في المكانة التي تستحقها.

وأكدت أن للسياحة قوة مؤثرة لخلق حلقة وصل لتحقيق دورا محوريا في حياة الفرد والمجتمع، وتحقق تأثير فعال للتحديات العالمية في الطوارئ المناخية وتعزيز سبل الاقتصاديات.

وقدمت الدكتورة داليا سارى أخصائي السياحة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تعريف عن شعار اليوم العالمي للسياحة، هذا العام عن " الاستثمار الأخضر" والتحول من السياحة بالفكر التقليدى إلى السياحة قطاع من الاقتصاد الأخضر وذلك من خلال الاستثمار الأخضر فى المنشآت السياحية والاستثمار والتدريب الأخضر للعنصر البشري.

وشاركت مدير عام التنشيط السياحي الجمهور السكندري، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، ليتضمن افتتاح سيمبزيوم كيمت وهو عبارة عن الرسم على أشرع المراكب بأحد الشواطئ الخاصة "شاطئ هيلتون كورنيش"، وحفلة غنائية موسيقية لأطفال متحف المجوهرات بالمركز الثقافي الروسي بحضور بافيل كيديسيوك مدير المركز، ثم افتتاح مهرجان الطعام food festival بالتعاون مع القنصلية الصينية والمركز الثقافي الروسي، وورش يدوية للأطفال وختام مهرجان الرسم "سيمبزيوم كيمت".

وفي نهاية حفل الافتتاح، كرمت الدكتورة أمل العرجاوي، مجموعة من المشاركين في ترك بصمة فنية في احتفال اليوم العالمي للسياحة تقديرا لجهودهم لإثراء الفكر والوعي السكندري.