الآلاف من أعضاء حزب مستقبل وطن يوثقون توكيلات تأييد ترشيح السيسي

قام الآلاف من قيادات وكوادر وأعضاء حزب مستقبل وطن، بجميع محافظات الجمهورية، بتحرير توكيلات تأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر انعقادها شهر ديسمبر المقبل، ليكون حزب مستقبل وطن، أول حزب سياسي من خلال قياداته وكوادره وأعضائه ، يوثق توكيلات تأييد ترشيح الرئيس.

حيث اصطف أعضاء الحزب وكوادره، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن مواعيد وإجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة، أمام مقرات ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق، لاستقبال المواطنين من أعضاء الحزب، وتنظيم دخولهم لتحرير التوكيلات القانونية، تأكيداً لدعم الحزب، ودعوته للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.