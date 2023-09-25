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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكراها.. تعرف على الاسم الحقيقى لـ أحلام ومحطاتها السينمائية

أحلام المصرية
أحلام المصرية

 تحل اليوم ذكرى ميلاد المطربة المصرية أحلام، والتى قدمت عديد من الأعمال الفنية المختلفة، وحققت نجاحا فنيا كبيرا، وعشق الجمهور أغانيها.

أحلام أو فاطمة النبوية ولدت فى 1933 بالدقهلية فى مركز ميت غمر وتخرجت من معهد الموسيقى العربية وساعدها الفنان أحمد رامى حتى اشتهرت بعد غنائها فى الإذاعة وقام بتلحين عديد من الأغانى لها، ومن كبار الملحنين الذين قاموا بالتلحين لها هم محمود الشريف ومحمد عبد الوهاب.

شاركت أحلام فى عدد من الأعمال السينمائية المختلفة، ولعل من أبرز هذه الأعمال "البنات شربات"  و قامت بدور فتاة تدعى قرنفلة وتدور قصة الفيلم حول رجل يدعى أبو الدهب يطلق زوجته كريمة بعد أن أنجبت له ثلاث بنات ﻷنه يريد  أن تنجب له ولد لكى يرث جميع  أعماله و إدارتها من بعده ثم يتزوج أبو الدهب من سيدة أخرى تدعى جمالات وينجب منها ولد مستهتر يدعى نونو، وعندما تكبر الفتيات ثم يذهبن إلى والدهن هربًا من الحياة مع زوج الأم وتعاملهم زوجة الأب بجفاء وعندما يمرض الأب يجد كل المساعدة من بناته والفيلم من إخراج حلمى رفلة ومن تأليف أبو السعود الإبيارى، وشارك فى هذا الفيلم كل من الفنانة عواطف يوسف ورجاء يوسف وإسماعيل يس وإلياس مؤدب وعبدالفتاح القصرى.

كما شاركت أحلام فى فيلم المراة والمراة شيطان والطائشة وهذا جناة أبى، ومن أشهر أغانيها "يا عطارين دلونى" وهى أغنية مصرية من تأليف المؤلفة الكبيرة نبيلة قنديل وألحان محمود الشريف وهى من أكثر الأغانى المشهورة لها.

فاطمة النبوية معهد الموسيقى العربية احلام ذكرى ميلاد أحلام أغانى احلام

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