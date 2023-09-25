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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صحفي: الإعلام المعادي لوطننا بدأ قبل 30 يونيو.. وعقل الإنسان المصري المستهدف

صدى البلد

قال الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية، إن الإعلام المعادي لمصر بدأ قبل ثورة 30 يونيو، وكانت المعركة على عقل الإنسان المصري في الأساس. وأوضح أن هذه المعركة استمرت حتى بعد نجاح ثورة 30 يونيو واستعادة مصر استقرارها من جديد.

وأشار السعيد، خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات المعادية لمصر اعترفت بالهزيمة بعد ثورة 30 يونيو وقررت خوض حرب استنزاف ضد الدولة المصرية.

وأوضح أن جزءًا من هذه الحرب كان يستهدف "تسويد" حياة المواطن المصري، حيث يتم التركيز على أمور هامشية لتشويش نظر المواطن عن المنجزات التي تحققت. وأضاف أن الهدف الثاني لجماعة الإخوان كان محاولة زعزعة الثقة بين المواطنين وبين مؤسسات الدولة، في محاولة لإضعاف الشعب المصري ومؤسسات الدولة. وشدد على أن التلاحم بين الشعب ومؤسسات الدولة كان سر نجاح ثورة 30 يونيو والمشروع الوطني الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

أسامة السعيد إكسترا نيوز الأخبار المصرية الإخوان الإرهابية الإعلام المعادي

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