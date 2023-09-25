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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد فيديو لبوتين خلال زيارة سرية لفنلندا قبل 30 عامًا

بوتين في صورة قبل
بوتين في صورة قبل 30 سنة

ظهرت لقطات فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رحلة "سرية"  قام بها إلى فنلندا مع رئيسه السابق في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وفق ما ذكرت صحيفة ذا موسكو تايمز.

خلال هذا الوقت،  كان بوتين بمثابة صانع القرار بشأن عدد من الأمور منها إصدار التصاريح في
عهد عمدة سانت بطرسبرج السابق أناتولي سوبتشاك.

 

وأظهرت مقاطع الفيديو، التي حصلت عليها هيئة الإذاعة الفنلندية Yle، سوبتشاك وبوتين يلعبان تنس الطاولة، ويصطادان الأسماك، ويرميان السهام ويتناولان وجبات الطعام معًا في فيلا ضيافة تابعة لشركة في جنوب فنلندا.

وتقع الفيلا على جزيرة على بعد حوالي 100 كيلومتر غرب هلسنكي، وكانت مملوكة لشركة فنلندية كانت تستوردت الأخشاب من  الاتحاد السوفيتي.

وقال موظف سابق في الشركة، طلب عدم الكشف عن هويته، لموقع Yle إن "كسب ود بوتين وسوبتشاك كان يساعد في هذا الوقت على سلاسة العمليات التجارية وانهاء الأمور الضريبية  بشكل أفضل".

ووصف إيل الرحلة بأنها "سرية" حيث اضطر سوبتشاك وبوتين إلى "السفر خلسة" إلى فنلندا.

 

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