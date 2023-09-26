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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم : غداً آخر فرصة لاستلام طلبات تحويلات طلاب المرحلة الثانوية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن آخر فرصة لإستلام طلبات  تحويلات طلاب المرحلة الثانوية من الإدارات والمديريات التعليمية غدا الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري.

وقد حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مد فترة  تحويلات طلاب المرحلة الثانوية من الإدارات والمديريات التعليمية ، في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب والتيسير على أولياء الأمور الراغبين في تحويل أبنائهم الطلاب بين مختلف المدارس.

وكان قد وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتشكيل لجنة مركزية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي العام لبحث تحويلات طلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2023 / 2024 

وعلى جانب آخر ، وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمتابعة المدارس وجاهزيتها قبل بدء العام الدراسى الجديد، مشدداً على ضرورة التأكد من الانتهاء من جميع أنواع الصيانة .

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدم تشغيل المدارس التى يوجد بها أى خلل في الصيانة ، لافتا إلى ضرورة تحديد مسئول بكل مدرسة للإشراف على الصيانة الدورية بالمدرسة وملاحظة أى خلل بها لإصلاحه فورا، فضلا عن تقديم تقرير بحالة الصيانة في المدرسة يوميا.

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