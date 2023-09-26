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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر2023: فرصة جديدة لكسب المال

برج الثور
برج الثور

 

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.


برج الثور في حظك اليوم الثلاثاء 26/9/2023

يتسم مولود برج الثور بصفات أخرى منها حبه الشديد لأسرته، والعناد الذى يدفعه لاتخاذ قرارات متهورة في الكثير من الأحيان، والصبر الطويل الذى يجعله يتحمل كل المصاعب والمتاعب.


برج الثور اليوم مهنيا

تعاون مع رؤسائك في طرح أفكار جديدة ومختلفة في مجال عملك، حتى تثبت قدرتك وموهبتك لهم، كما عليك بالإطلاع على كل ماهو جديد 
حتى تستطيع منافسة من حولك.


برج الثور اليوم ماليا

برج الثور اليوم الأمور المالية جيدة لا تخف من تحمل بعض المخاطر باستثماراتك أو مدخراتك، وقد تجد نفسك أيضًا أمام فرصة جديدة لكسب بعض النقود الإضافية ، لذا ابق متيقظاً للمكاسب المحتملة.


برج الثور اليوم عاطفيا


حافظ على قوة العلاقة التي بينك وبين شريك حياتك ولا تسمح لأى طرف ثالث بالتدخل بينكما، حتى لا يفسدها، وتظل مستقرة وسعيدة كما كانت طوال الوقت.


برج الثور على الصعيد الصحى

مارس التمارين الرياضية بشكل يومى، وأحصل على قسط كاف ٍمن النوم، حتى تشعر بالحيوية والنشاط، كما عليك بالاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية حتى تشعر بالسعادة.


برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

يجب على مولود برج الثور خلال الفترة المقبلة، أن يحافظ على قوة العلاقة بينه وبين شريك حياته ولا يثير المشاكل معه مرة أخرى.

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