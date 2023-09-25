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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل غاضب من دكة الزمالك على عدم احتساب ركلة جزاء.. فيديو

الزمالك والمقاولون
الزمالك والمقاولون

رصدت عدسة صدى البلد رد فعل الجهاز الفنى لنادي الزمالك على عدم احتساب ركلة جزاء أمام المقاولون العرب.

وظهر الانفعال والغضب من دكة نادي الزمالك بعد عودة امين عمر من أمام الفار وقرر عدم إحتساب ركلة جزاء.

اقتنص المقاولون العرب تعادلا مثيرا أمام الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة من منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

 

أحداث المباراة

شهدت أحداث الشوط الأول سيطرة من لاعبي المقاولون العرب دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمي الزمالك.

وشهدت الدقيقة 32 حصول محمد حسام  لاعب الزمالك على بطاقة صفراء  بعد تدخل على لاعب المقاولون العرب.

وشهدت الدقيقة 37 تمريرات قصيرة متتالية بين لاعبي المقاولون في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى الفريق المنافس.

وشهدت الدقيقة الـ 45  دخول مصطفي الزناري بدلا من حسام عبد المجيد بعد إصابته.

وشهدت الدقيقة 48 حصول عمرو السيسي على بطاقة صفراء  بعد تدخل على محمد سالم لاعب المقاولون العرب.

وحصل أحمد سيد زيزو على بطاقة صفراء في الدقيقة 53. بعد تدخل على أحمد الشيمي في وسط الملعب.

وسيطر لاعبو الزمالك على أحداث الشوط الثاني من خلال شن الهجمات المتتالية من أجل إحراز هدف التقدم.

وألغى حكم المباراة هدف تقدم الزمالك عن طريق مصطفي شلبي بعد الرجوع لتقنية الفار بداعي وجود تسلل على اللاعب.

ودخل خوان كارلوس أوسوريو في نوبة بكاء عقب إحراز مصطفي شلبي هدف تقدم الزمالك وقبل ان يقوم حكم المباراة بالغاء الهدف بداعي وجود تسلل على اللاعب.

وتمكن يوسف أوباما من إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 83 بعد كرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح الزمالك مرت من الجميع لتجد يوسف أوباما الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وحاول لاعبو المقاولون العرب إحراز هدف التعادل حتى نجح أحمد علاء في إحراز هدف التعادل في الوقت القاتل90+8 من خلال تصويبه صاروخيه من خارج منطقة الحزاء لتسكن الشباك. 

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :
 

حراسة المرمى : محمد صبحي.
 خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق
 خط الوسط : عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم " إيشو"- مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

بينما خاض المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من :-
 حراسة المرمى : محمود أبو السعود.

خط الدفاع: محمد شوقي - عماد الدين بوبكر - لؤي وائل - أحمد علاء - جوزيف أوشايا.
 خط الوسط: أحمد الشيمي  - عبد الرحمن جبنة - أحمد فوزي.

خط الهجوم: أمادو نياص - محمد سالم

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