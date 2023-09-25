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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يا عم ارحمنا.. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لـ أوسوريو

صدى البلد

أبدى محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، دهشته من حكم أمين عمر حكم لقاء الفريق أمام المقاولون العرب، الذي تجاهل احتساب ركلة جزاء واضحة لصالح الفريق الأبيض، مشيرا إلى أن الحكم برر الخطأ بشكل غير قانوني، مبديا غضبه أيضا من أوسوريو ولاعبي الزمالك بعدما سجلوا هدفا وتراجعوا للخلف.

وقال صلاح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مبررات أوسوريو وطريقة اللعب والتشكيل كلها قرارات خاطئة، أقول له ( ياعم ارحمنا)، جمهور الزمالك اليوم كان مذهل ويدعم الفريق بقوة، هناك حالة استهتار واضحة من اللاعبين، والذين فشلوا في المحافظة على الفوز بسبب ركلة ركنية في نهاية اللقاء.".

وأضاف: "الزمالك ليس حقل تجارب، كل مباراة بتشكيل مختلف، ولاعبين شباب تشارك في التشكيل الاساسي، ولا أعرف سر استبعاد المثلوثي وعمر جابر ودونجا من المباراة، كنا في حاجة للحصول على النقاط الثلاث، ومن المبكر الحديث عن التدوير بين اللاعبين".

وواصل: "هناك أمور سيئة داخل نادي الزمالك، فوجئت بوجود حسام عبدالمجيد ضمن التشكيل الأساسي رغم الأزمة الأخيرة، ولازال الدوري في البداية وأخشى من تصدر الاحباط مبكرًا للفريق، ولو حدث ذلك ستكون المهمة صعبة خلال الموسم الحالي".

وزاد: "بدلا من اللعب بقوة وجدت هناك استهتار ولاعبين تلعب باستعراض، ويقومون بمراوغة اللاعبين، وكان عليه الاعتذار عن إدارة المباراة لو كان متأثر نفسيا بظروف مرض والدته، هناك لاعبين تشعر بصعوبة الموقف وآخرون يلعبون باستهتار".

وأكمل: "كان يجب البدء بالقوة الضاربة في تشكيل الزمالك، ومن السبب في تراجع الجانب البدني؟، أوسوريو أعطى اللاعبين راحة طويلة وبدء فترة الاعداد متأخر".

وأتم: "اثق في قدرة الزمالك على تخطي عقبة أرتا سولار حتى في حال عدم وجود مدير فني، وبدعم الجمهور الفريق قادر على تحقيق الانتصار".

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