لماذا لا نتذكر الأحلام بعد الاستيقاظ من النوم؟.. اعرف السر

تذكر الأحلام بعد الاستيقاظ من النوم قد يكون أمرًا صعبًا للعديد من الأشخاص، وهناك عدة أسباب لذلك. إليك بعض الأسباب التي قد تشرح سبب عدم تذكر الأحلام بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. مرحلة النوم: تحدث الأحلام في مراحل محددة من النوم، وهي في الغالب تحدث أثناء المرحلة المعروفة بالنوم العميق (REM). وعندما نستيقظ بشكل مفاجئ خلال هذه المرحلة، فمن المحتمل أن يكون الذاكرة القصيرة الأجل لم تلتقط بعد الأحداث الحلمية.

2. ضعف الذاكرة: الأحلام غالبًا ما تكون غير منطقية ومتنوعة، وهذا يمكن أن يجعل من الصعب تخزينها وتذكرها بعد الاستيقاظ. قد يحدث ضعف في القدرة على تخزين الذكريات الحلمية في الذاكرة القصيرة.

3. تأثيرات الاستيقاظ: عندما نستيقظ، يبدأ الدماغ في التركيز على المعلومات الحالية والتفاعل مع البيئة المحيطة. قد يكون التركيز على الأحلام قد يتلاشى بسرعة مع تحرك الانتباه إلى الأمور الواقعية.

4. عدم التمركز على الأحلام: قد يكون عدم التركيز أو الاهتمام بالأحلام هو سبب آخر لعدم تذكرها. عندما لا تعتبر الأحلام أمرًا هامًا أو لا تعطيها الاهتمام الكافي، فإن الذاكرة القصيرة الأجل لا تسجلها بشكل كافٍ.

5. تغير الحالة العاطفية: قد يؤثر تغير الحالة العاطفية بعد الاستيقاظ على القدرة على استحضار الأحلام. على سبيل المثال، إذا كان الاستيقاظ يصاحبه توتر أو قلق، فقد يتركز الانتباه على هذه العواطف بدلاً من الأحلام.

يجب ملاحظة أن بعض الأشخاص قد يكونون أكثر قدرة على تذكر الأحلام بشكل أفضل من غيرهم. وتوجد أيضًا تقنيات مثل تدوين الأحلام عند الاستيقاظ فورًا أو محاولة الاسترخاء والتركيز على الأحلام قبل النوم، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز تذكر الأحلام.