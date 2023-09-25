شاهد.. تفاصيل لقطة الفار في مباراة الزمالك والمقاولون العرب

رصدت عدسة صدى البلد أحداث مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري المصري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

والتقطت عدسة صدى البلد كافة التفاصيل الخاصة بإلغاء حكم المباراة ركلة جزاء لنادي الزمالك وحديثه مع أعضاء الغرفة واصراره على عدم احتساب ركلة الجزاء لعدم قناعته بوجود ركلة مستحقة للفارس الأبيض.



اقتنص المقاولون العرب تعادلا قاتلا أمام الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة من منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

أحداث المباراة

شهدت أحداث الشوط الأول سيطرة من لاعبي المقاولون العرب دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمي الزمالك.

وشهدت الدقيقة 32 حصول محمد حسام لاعب الزمالك على بطاقة صفراء بعد تدخل على لاعب المقاولون العرب.

وشهدت الدقيقة 37 تمريرات قصيرة متتالية بين لاعبي المقاولون في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى الفريق المنافس.

كما شهدت الدقيقة الـ45 دخول مصطفي الزناري بدلا من حسام عبد المجيد بعد إصابته.

وشهدت الدقيقة 48 حصول عمرو السيسي على بطاقة صفراء بعد تدخل على محمد سالم لاعب المقاولون العرب.ا

وحصل أحمد سيد زيزو على بطاقة صفراء في الدقيقة 53 بعد تدخل على أحمد الشيمي في وسط الملعب.

وسيطر لاعبو الزمالك على أحداث الشوط الثاني من خلال شن الهجمات المتتالية من أجل إحراز هدف التقدم.

وألغى حكم المباراة هدف تقدم الزمالك عن طريق مصطفي شلبي بعد الرجوع لتقنية الفار بداعي وجود تسلل على اللاعب.

ودخل خوان كارلوس أوسوريو في نوبة بكاء عقب إحراز مصطفي شلبي هدف تقدم الزمالك وقبل ان يقوم حكم المباراة بالغاء الهدف بداعي وجود تسلل على اللاعب.

وتمكن يوسف أوباما من إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 83 بعد كرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح الزمالك مرت من الجميع لتجد يوسف أوباما الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وحاول لاعبو المقاولون العرب إدراك التعادل حتى نجح أحمد علاء في إحراز هدف التعادل في الوقت القاتل90+8 من خلال تصويبه صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.