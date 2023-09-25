تظهر على جلدك.. علامات تحذيرية تنذر بأمراض القلب

هناك بعض العلامات التحذيرية التي قد تظهر على الجلد وتنذر بوجود خطر مرتفع للإصابة بأمراض القلب. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن هذه العلامات ليست مؤشرًا قطعيًا لوجود مشكلة قلبية، ولكنها قد تشير إلى ضرورة استشارة الطبيب لتقييم الحالة.

وفيما يلي بعض العلامات التحذيرية المحتملة بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. تغير لون الجلد: قد يشير لون الجلد غير الطبيعي إلى قصور في وظائف القلب. يمكن أن يكون الجلد شاحبًا أو زرقاء اللون (سمراء) في المناطق مثل الأظافر والشفاه وأطراف الأصابع.

2. الورم أو الانتفاخ: قد يشير الورم أو الانتفاخ في الساقين والقدمين إلى احتمالية انسداد الشرايين أو تجمع السوائل، وهي مشكلات ترتبط بأمراض القلب.

3. الجفاف الجلدي: قد يكون الجلد جافًا وفقدان لرونقه في بعض الحالات، ويكون ذلك ناجمًا عن قصور القلب الذي يؤثر على تدفق الدم وإمداد الجلد بالمغذيات والرطوبة اللازمة.

4. القرح الجلدية: قد يظهر القرح أو الجروح الجلدية الصعبة على الساقين أو القدمين، وقد تكون بسبب تدفق غير كافٍ للدم، مما يعرض الجلد للتلف وصعوبة الشفاء.

5. العروق المتوسعة: قد تظهر العروق المتوسعة والبارزة على الجلد، وخاصة على الساقين، ويمكن أن تكون علامة على ضعف وظائف الصمامات الوريدية وقد تعني تراكم الدم في الأطراف السفلية.

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات على جلدك، فمن المهم أن تستشير الطبيب للحصول على تقييم وتشخيص دقيق، ومن ثم سيتم تحديد الخطوات المناسبة للعناية بصحة قلبك.